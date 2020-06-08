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Трудности с поступлениями: когда жители Гулрыпша и Гала получат пенсии

© Sputnik / Алексей Сухоруков
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200608/1030283816/Zhiteli-Gulrypsha-i-Gala-poluchat-pensii-pozzhe-obychnogo-.html

Согласно графику выплат пенсий и социальных пособий в Абхазии, жители районов должны были получить пенсии еще в конце мая.

СУХУМ, 8 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Финансирование пенсий и социальных выплат для жителей Гулрыпшского и Галского районов произойдет в понедельник 8 июня, рассказал в интервью Sputnik председатель Пенсионного фонда Абхазии Денис Гулария.

"К сожалению, пенсия действительно будет выдана не вовремя. Она должна была быть выплачена в конце мая. Но в связи с тем, что многие предприятия и организации закрыты из-за карантина, есть трудности с поступлениями. Финансирование произойдет сегодня, и буквально на днях люди получат свои деньги", - отметил он.

По его словам, остальные районы Абхазии получили пенсии и социальные выплаты вовремя, согласно графику.

© Foto / Кабинет министров Республики Абхазия
Существенное снижение: Пенсионный фонд Абхазии отчитался о финансовых показателях

Ранее на встрече с премьер-министром Абхазии Александром Анкваб, подводя итоги с января по апрель, Денис Гулария сообщил, что в Фонд поступило за четыре месяца 2020 года 202 миллиона рублей, а расходы на выплату пенсий, пособий и доплат составили 341 миллион 268 тысяч рублей.

Всего получателями пенсий в стране являются 44 тысячи 685 граждан по 39 категориям, из них 29 тысяч 69 граждан – получатели пенсии по возрасту. Сумма ежемесячного пенсионного начисления такой категории с учетом всех доплат составляет 2500 рублей. Инвалиды детства (до 16 лет и старше) получают 4000 рублей.

Общая сумма, необходимая фонду для реализации социальной политики в сфере пенсионного обеспечения, составляет в год 1 миллиард 103 миллиона 263 тысячи рублей.

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