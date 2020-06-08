Абхазия увеличила экспорт клубники в Россию в 18 раз

За аналогичный период прошлого года Абхазия экспортировала в Россию немногим более 12 тонн клубники.

СУХУМ, 8 июн – Sputnik. С начала 2020 года Абхазия экспортировала в Россию 213,7 тонны клубники, сообщили Sputnik в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

В 2019 году за аналогичный период из Абхазии в Краснодарский край было ввезено 12,14 тонны клубники.

Ранее сообщалось, что к середине мая через пункты пропуска Краснодарского края в Россию было экспортировано 1630 тонн свежей клубники. Из Турции завезли 1433 тонны, 197 тонн из Абхазии и 0,143 тонны из Армении.

Продукцию досмотрели инспекторы Южного межрегионального управления Россельхознадзора, затем ее исследовали в Новороссийском филиале Федерального центра оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки.

После прохождения фитосанитарного контроля продукцию отправили в Москву, Московскую область, Омск и Томск.

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