17:56 08 Июня 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD68.31
  • EUR77.19
Поиск

Абхазия увеличила экспорт клубники в Россию в 18 раз

© Sputnik / Vitaly Timkiv
В Абхазии
Получить короткую ссылку
18010
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200608/1030286129/Abkhaziya-uvelichila-eksport-klubniki-na-Kuban-v-18-raz-.html

За аналогичный период прошлого года Абхазия экспортировала в Россию немногим более 12 тонн клубники.

СУХУМ, 8 июн – Sputnik. С начала 2020 года Абхазия экспортировала в Россию 213,7 тонны клубники, сообщили Sputnik в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

В 2019 году за аналогичный период из Абхазии в Краснодарский край было ввезено 12,14 тонны клубники.

Ранее сообщалось, что к середине мая через пункты пропуска Краснодарского края в Россию было экспортировано 1630 тонн свежей клубники. Из Турции завезли 1433 тонны, 197 тонн из Абхазии и 0,143 тонны из Армении.

Продукцию досмотрели инспекторы Южного межрегионального управления Россельхознадзора, затем ее исследовали в Новороссийском филиале Федерального центра оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки.

После прохождения фитосанитарного контроля продукцию отправили в Москву, Московскую область, Омск и Томск.

Читайте также:



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Планета, которую мы убиваем
По скважине из пушки: как артиллеристы потушили пожар на нефтяном месторождении
Вакантное место: выборы в Парламент Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться