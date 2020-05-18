Более миллиарда рублей снято: Барателиа доложил о ситуации в банковской сфере

СУХУМ, 18 мая - Sputnik. По итогам апреля клиентами абхазских банков было снято со счетов один миллиард 100 миллионов рублей, заявил на встрече с премьер-министром республики глава Нацбанка Беслан Барателиа.

По словам Барателиа, снятия за два месяца увеличились на 40-45% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

"Был снят колоссальный объем средств. Хоть и со сложностями, но банковская система справилась. По итогам марта было снято один миллиард 300 миллионов рублей, а по итогам апреля – один миллиард 100 миллионов рублей", - сказал Барателиа.

Он отметил, что в мае ситуация стабилизировалась, на его взгляд, это связано с ослаблением карантинных мер.

Беслан Барателиа также сообщил главе правительства, что на расчетные счета получателей пенсий в Сухуме уже начислены денежные средства. При этом, как отметил Барателиа, из общего объема пенсионных начислений в 130 миллионов рублей по Сухуму, свыше 50 миллионов обналичены менее чем за сутки.

При этом он подчеркнул, что сохраняется тенденция обналичивания денежных средств в первые сутки их поступлений на счета.

1 апреля Национальный банк Абхазии рекомендовал кредитным организациям провести реструктуризацию задолженностей заемщиков, чье финансовое состояние ухудшилось на фоне введения чрезвычайного положения в республике.

Как рассказал глава Нацбанка, абхазским банкам предоставлена возможность самостоятельно принимать решение по той или иной заявке об отсрочке погашения кредита без обращения в наблюдательный совет Нацбанка.

По данным Барателиа, банками удовлетворены все поданные заявки на отсрочку. Общее количество рассмотренных заявок он не назвал.

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