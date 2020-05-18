20:05 18 Мая 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD72.98
  • EUR78.94
Поиск

Более миллиарда рублей снято: Барателиа доложил о ситуации в банковской сфере

© Sputnik / Томас Тхайцук
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (477)
145 0 0
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/economics/20200518/1030160334/Bolee-milliarda-snyatiy-glava-Natsbanka-otchitalsya-o-situatsii-v-bankovskoy-sfere.html

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провел рабочую встречу с главой Нацбанка Бесланом Барателиа в понедельник 18 мая.

СУХУМ, 18 мая - Sputnik. По итогам апреля клиентами абхазских банков было снято со счетов один миллиард 100 миллионов рублей, заявил на встрече с премьер-министром республики глава Нацбанка Беслан Барателиа. 

По словам Барателиа, снятия за два месяца увеличились на 40-45% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

"Был снят колоссальный объем средств. Хоть и со сложностями, но банковская система справилась. По итогам марта было снято один миллиард 300 миллионов рублей, а по итогам апреля – один миллиард 100 миллионов рублей", - сказал Барателиа.

Он отметил, что в мае ситуация стабилизировалась, на его взгляд, это связано с ослаблением карантинных мер. 

Беслан Барателиа также сообщил главе правительства, что на расчетные счета получателей пенсий в Сухуме уже начислены денежные средства. При этом, как отметил Барателиа, из общего объема пенсионных начислений в 130 миллионов рублей по Сухуму, свыше 50 миллионов обналичены менее чем за сутки. 

Денежные купюры
© Sputnik / Владимир Трефилов
Понять и отсрочить: как банки Абхазии проводят реструктуризацию кредитов

При этом он подчеркнул, что сохраняется тенденция обналичивания денежных средств в первые сутки их поступлений на счета. 

1 апреля Национальный банк Абхазии рекомендовал кредитным организациям провести реструктуризацию задолженностей заемщиков, чье финансовое состояние ухудшилось на фоне введения чрезвычайного положения в республике.

Как рассказал глава Нацбанка, абхазским банкам предоставлена возможность самостоятельно принимать решение по той или иной заявке об отсрочке погашения кредита без обращения в наблюдательный совет Нацбанка. 

По данным Барателиа, банками удовлетворены все поданные заявки на отсрочку. Общее количество рассмотренных заявок он не назвал. 

Читайте также:

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (477)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Выпускной во время пандемии
Пустой Стамбул: кадры с беспилотника
Вакантное место: выборы в Парламент Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться