Аренда ждет сезона: как рынок недвижимости Абхазии выходит из карантина

Пандемия коронавируса и вызванные ею ограничительные меры существенно повлияли на рынок недвижимости в Абхазии и ударили как по аренде, так и продажам. Отдельная большая проблема для отрасли - турсезон, оказавший под вопросом из-за COVID-19.

Риелторы Абхазии поделились своими прогнозами того, что ждет абхазский рынок недвижимости и как на него повлияет открытие границы с Россией, а также рассказали, о чем клиенты просят арендодателей и идут ли те навстречу.

Бадри Есиава, Sputnik

Простой и скидки

После того как в Абхазии ввели ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавируса, спрос на аренду жилья, особенно в Сухуме, упал на 90%, на покупку - на 99%, такими данными поделилась с корреспондентом Sputnik директор агентства "Абхазнедвижимость" Фатима Бигвава. Эту негативную тенденцию она связывает с начавшейся в конце марта паникой в обществе.

"У людей была паника. Многие разъехались по селам, и вопросы, связанные с арендой недвижимости, отложили на потом. Никто не знал, когда и как все это закончится. Все были напуганы. Из-за этого спрос на аренду жилья и продажи сильно упал. Если раньше в день мы получали около ста звонков клиентов, то после марта – два или три", - поделилась Бигвава.

Ситуация стала меняться в лучшую сторону около двух недель назад, так как, считает Бигвава, многие адаптировались к нынешним условиям и меньше стали бояться вируса.

По мнению риелтора, с одной стороны, граждан успокаивает тот факт, что границы закрыты, но с другой - это сильно ударило по их бюджету, а соответственно, и по количеству успешных сделок. К примеру, если до пандемии из десяти человек, обратившихся в агентство с просьбой помочь арендовать жилье, в результате один человек снимал дом или квартиру, то сейчас только один из тридцати.

По словам Бигвава, на первом месте по популярности рынка съемного жилья на длительный срок остается Сухум. А вот Гагра потеряла свои позиции в плане посуточной аренды. Курортно-летний сезон начался, но туристов по-прежнему нет, и пока неизвестно, будут ли они в этом году. По этой причине в популярных курортных городах Абхазии все еще некому сдавать жилье.

Неизменными остались просьбы потенциальных клиентов о скидках, но сейчас они аргументированы сложными временами, вызванными безработицей. Разница лишь в том, что если раньше владельцы съемного жилья редко шли навстречу в этом вопросе, то сейчас, рассказала Бигвава, они готовы "скинуть" две-три тысячи рублей и даже подождать с оплатой.

"Например, в районе сухумского рынка двухкомнатные квартиры стоят в пределах 15 тысяч рублей в месяц. Сейчас их хозяева готовы сдать их за 12 или 13 тысяч рублей. Они говорят, что лучше сдадут жилье за такую сумму, чем оно вообще будет пустовать", - поделилась директор агентства недвижимости.

Спрос и стимуляция рынка

В эфире радио Sputnik Абхазия руководитель "Сухумского агентства недвижимости" Елена Рублевская отметила, что люди приобретают недвижимость запланированно, и ситуация на рынке недвижимости в связи с пандемией кардинально не изменится. Клиенты, которые были готовы приобрести недвижимость, продолжат поиски.

В Абхазии поэтапно снимают ограничительные меры, введенные в конце марта из-за угрозы распространения коронавируса, и Рублевская связывает с этим оживление на рынке недвижимости. Потенциальные покупатели стали больше интересоваться предложениями и рассматривать их, но есть и обратная сторона ситуации.

"С другой стороны, доля совершаемых сделок может упасть из-за сокращения доходов у населения. Так как основной доход население Абхазии получает в летнее время, когда открыт туристический сезон, существует зависимость от мировой ситуации. Граждане, которые планируют пополнить свой бюджет за счет туристов, отложат покупку недвижимости", - поделилась прогнозами Рублевская.

Заявки на жилье поступают как от граждан Абхазии, так и от российских предпринимателей. При всем этом существенных изменений в ценовой политике на рынке жилой недвижимости нет, и резкого снижения цен не прогнозируется, говорит Рублевская.

Стимулировать абхазский рынок недвижимости также могут две государственные жилищные программы, которые были запущены в 2019 году, но были приостановлены в 2020 году из-за пандемии - "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия" и "Жилище-2021". Отсутствие же в стране программ жилищного кредитования, напротив, тормозит развитие этого сегмента рынка, говорит специалист.

"У нас нет ни жилищного кредитования, ни ипотечного кредитования, никаких специальных субсидий. Поэтому наш рынок недвижимости живет сам по себе. Если будут приняты законы, позволяющие иностранцам приобретать жилье, то тогда рынок недвижимости оживится, и, возможно, первым делом люди будут покупать не вторичное жилье, а первичное. Либо, если изменится законодательство и появится возможность строить отели, а иностранцам покупать апартаменты для отдыха летом и для дальнейшей сдачи их в аренду для получения пассивного дохода, как это делается во всем мире и в городах России", - считает она.

Туризм и рынок недвижимости

Доходы населения республики напрямую связаны с успешностью туристического сезона. Если государственная граница по реке Псоу откроется в конце июня, то цены на недвижимость в стране могут сохраниться на уровне 2019 года. Другой вариант развития событий будет обусловлен снижением покупательской способности из-за коронавируса, что приведет к снижению цен на аренду жилья. Если это произойдет, то снижение арендной платы может быть до 30%.

"К примеру, могу сказать, если посуточная аренда однокомнатной квартиры стоила от одной тысячи до полутора тысяч рублей, то сейчас может снизиться до тысячи - восьмисот рублей. Но это зависит от покупательской способности. То есть, если люди будут звонить и просить снизить цену, то собственники квартир на это пойдут", - считает Рублевская.

В последнее время предпочтения туристов в плане аренды жилья изменились, добавила риелтор. Все больше людей хотят провести отпуск в комфортных условиях и все больше стараются покупать путевки в санатории с услугой "все включено". Ежегодно в этом сегменте рынка растет количество предложений, а вместе с этим и конкуренция.

В Абхазии существуют понятия летней и зимней аренды. Первая рассчитана на туристов, вторая – на местное население. Как правило, арендаторы в зимний период – это граждане страны, которые в несезон переезжают из постоянного места жительства в города, поближе к работе, а также граждане других стран, которые работают в Абхазии по контракту и студенты, добавила Рублевская. За последние два года, по ее словам, увеличилось количество россиян, приезжающих в Абхазию, чтобы переждать здесь зиму.

Перед летом некоторые собственники, которые сдают жилье посуточно, были вынуждены предложить свои объекты на долгосрочное проживание, но при этом цены на них остались на уровне прошлого года.

"На сегодня рынок долгосрочной аренды уже насыщен. Если летний сезон у нас не состоится вовсе, то резкое снижение цен на жилье возникнет в наиболее туристических районах страны – это Гагрский и Гудаутский районы. Так как произойдет вынужденная миграция населения в столицу с целью поиска работы, в Сухуме произойдет прирост объема рынка по долгосрочной аренде жилья", - сказала риелтор.

При таком раскладе дела цены на квартиры уровня бизнес-класса останутся на прежнем уровне, а цены на жилье эконом-класса могут снизиться до 30% из-за сокращения доходов населения. При благополучном исходе турсезона, считает Рублевская, скорее всего, цены останутся прежними.

Читайте также: