В долгах и с надеждой: что думают о жилпрограммах в Абхазии их участники

Как живут семьи, получившие жилье по государственным программам, начавшим работать в Абхазии в 2019 году, в каких условиях живут те, кто подал документы, но пока не успел стать обладателем собственных квадратных метров, читайте в материале Sputnik.

Две государственные программы по предоставлению жилья гражданам Абхазии "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия" и "Жилище-2021" начали работать с 1 января 2019 года.

Их реализация была приостановлена в марте 2020 года из-за финансовых трудностей, связанных с ограничительными мерами в республике. Премьер-министр Александр Анкваб поручил проверить эффективность работы госпрограмм.

Sputnik

Счастливчики без ремонта



В 2019 году по программе "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия" из 49 заявлений 11 семей стали обладателями жилья, приобретенного государством.

Одна из них - семья Инны Шоуа, которая на протяжении восьми лет снимала квартиры в разных частях столицы Абхазии.

"Мы платили то восемь, то десять тысяч в месяц за съемное жилье. У меня двое детей, работаю в государственном учреждении, но вы знаете, какие заработные платы у нас. Наша семья была среди тех, кто захватил дом в Новом районе Сухума, нас услышали депутаты, которые сказали нам о том, что существует программа, но только она не работает. Конечно, нас очень долго мучили, полтора года мы ходили, добивались того, чтобы мы вошли в эту программу", - говорит она.

После того как руководство страны приняло решение о начале работ жилищных программ, семья Инны оказалась в списке претендентов.

"Потом нам выдали сертификат на приобретение жилья, но за такую сумму найти жилье было непросто. Поэтому нам пришлось занимать средства и доплачивать, чтобы купить квартиру", - отметила Инна.

Семья Инны Шоуа смогла приобрести квартиру, которая нуждается в ремонте.

"Мы купили трехкомнатную квартиру, которая изначально нуждалась в замене окон, дверей, сантехники. Мы здесь живем, но надо делать ремонт, при этом у нас долги, так как пришлось доплачивать, чтобы купить квартиру", - сказала она.

Несмотря на сложности, то обстоятельство, что семья получила возможность жить в своем доме - большое достижение, подчеркнула Шоуа.

Дмитрий Инапшба также стал одним из тех, кто получил квартиру. Он и его семья жили в съемных квартирах с 2007 года.

"Бывало, что нет подходящих условий, горячей воды, приходилось так жить. Спустя много лет появилась программа, в которую нас включили. Нам дали сертификат на 800 тысяч рублей, найти подходящее жилье было сложно, поэтому взял трехкомнатную квартиру без ремонта", - подчеркнул Инапшба.

Сейчас семья Дмитрия продолжает жить в съемной квартире, это будет продолжаться до тех пор, пока не завершится ремонт в новом доме.

"Уже сделал санузел, купил кафель для кухни, надо сделать. Нам сказали, что платить за новое жилье нужно начать после заселения, на данный момент я и снимаю жилье, и делаю ремонт, поэтому платить за все сразу не получается", - заметил он.

Ожидание в съемной однушке



3 июня глава правительства Абхазии Александр Анкваб провел совещание, посвященное вопросам социальной поддержки граждан, нуждающихся в жилье или его улучшении. Премьер-министр ознакомился с документацией государственных программ по предоставлению жилья нуждающимся гражданам и поручил министру соцобеспечения оценить их эффективность и перспективу продолжения их реализации.

Между тем, возобновления жилищных программ ждут немало людей в Абхазии, один из них Баграт, у которого трое детей, старшему из них восемь лет. На протяжении пяти лет ему приходится жить в съемных квартирах, и, несмотря на то, что он получает хорошую зарплату по абхазским меркам, на более просторное жилье денег не хватает.

"Сейчас мы живем в частном доме, который имеет только одну комнату, с тремя детьми жить в нем непросто, при этом переселиться в более просторную квартиру не позволяют финансы. На данный момент за жилье я плачу 13 тысяч рублей, за такую сумму найти двухкомнатную и даже полуторку очень сложно, и если они попадаются изредка, то состояние квартир оставляет желать лучшего. Жилье в неплохом состоянии в Сухуме можно снимать не меньше чем за 15-20 тысяч рублей, но пока такой возможности нет, не говоря уже о приобретении своей квартиры", - заметил Баграт.

По его словам, он планировал принять участие в одной из жилищных программ, но пандемия внесла коррективы. При этом если заявки вновь будут принимать, то Баграт намерен подать документы.

"Надеюсь, что после карантина программы снова заработают и у людей появится возможность улучшить свои жилищные условия", - сказал он.

По программе "Жилье–2021" за 2019 год поступило 318 заявлений, из них 42 заявления межведомственной комиссией были одобрены. Таким образом, в 2019 году для нуждающихся в жилплощади было приобретено 54 квартиры и домовладений.

По программе "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия" жилье могут получить лица, принадлежащие к нескольким категориям: инвалиды I группы, в том числе инвалиды I группы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, семьи погибших во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, семьи погибших при исполнении служебных обязанностей, семьи пропавших без вести лиц, многодетные семьи, имеющие четырех и более детей.

Программа "Жилье-2021" предусматривает предоставление возвратных средств и допускает к участию инвалидов ОВНА II группы, многодетные семьи (трое и более детей), лица, на иждивении которых ребенок инвалид.

Общее условие в дополнение к критериям, прописанным в паспортах программ, - претендент не должен иметь в собственности жилье на территории Абхазии.

В 2020 году прием документов по программам приостановлен из-за условий ограничения финансирования.

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