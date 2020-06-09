Катастрофой назвал глава МВД Абхазии количество разрешений на ношение оружия

СУХУМ, 9 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Более 2267 разрешений на ношение оружия было выдано в Абхазии за последние пять лет, сказал на пресс-конференции на АГТРК министр внутренних дел Дмитрий Дбар.

"Было поручение главы государства. Мы уже предоставили все документы, которые он потребовал. За последние пять лет было выдано 2267 разрешений на ношение оружия. Это катастрофа для нашей страны. Сейчас, когда нам попадаются люди, даже которые имеют разрешение на ношение оружия, мы забираем оружие, проверяем по учету в СГБ и МВД, и, если оно не имеет криминальный след, мы возвращаем владельцу только с правом хранения", - отметил Дбар и добавил, что в последующем участковые проверяют, как хранится оружие.

Министр также подчеркнул, что к этому дню изъято 17 единиц оружия. При этом Дбар не винит граждан в том, что они получили подобные разрешения, так как, по его мнению, им позволили это сделать и к тому же с них взяли за это деньги.

В 2017 году в Парламенте Абхазии приняли в первом чтении законопроект об обороте оружия, в окончательном чтении закон так и не приняли. Дмитрий Дбар уверен, что этот закон необходим республике и выразил мнение о том, что депутаты Народного Собрания скоро будут его рассматривать.

Что касается людей, которые выдали гражданам разрешение на ношение оружия, по словам Дбар, МВД даст этому правовую оценку и вместе с прокуратурой проработает, насколько законно или незаконно подобные решения были приняты.

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