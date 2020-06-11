20:00 11 Июня 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD69.12
  • EUR78.52
Поиск

Рауль Барцба задержан сотрудниками МВД за хулиганство

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
189 0 0
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200611/1030309949/Za-khuliganstvo-sotrudniki-MVD-zaderzhali-Raulya-Bartsba.html

11 июня суд Гудаутского района признал Рауля Барцба виновным по статье КоАП Абхазии "Мелкое хулиганство".

СУХУМ, 11 июн - Sputnik. Рауль Барцба был задержан сотрудниками МВД Абхазии в ходе профилактических мероприятий 9 июня в Гудауте, сообщает пресс-служба ведомства.

По информации пресс-службы, суд Гудаутского района назначил в отношении правонарушителя административное наказание в виде штрафа.

Согласно открытым источникам, Рауль Барцба - "вор в законе", в криминальных кругах он известен, как Пыза. 

Убитые при стрельбе на набережной Сухума в ноябре прошлого года Астамур Шамба и Алхас Авидзба были ближайшими сторонниками и "крестниками" Барцба.

По данным издания "Прайм крайм", Шамба и Авидзба под руководством Барцба не раз вступали в конфликты с криминальными авторитетами Абхазии. Среди их врагов были такие воры в законе, как Алхас Агрба, Тенгиз Лакербая, относящиеся к клану Мераба Джангвеладзе и Николай Дгебуадзе из клана главного "вора в законе" Азербайджана Надира Салифова.



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Полет над землей: красота, которую можно увидеть только сверху
Арктический камуфляж: тренировка мехколонны парада к 75-летию Победы в Екатеринбурге
Вакантное место: выборы в Парламент Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться