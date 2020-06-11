Рауль Барцба задержан сотрудниками МВД за хулиганство

СУХУМ, 11 июн - Sputnik. Рауль Барцба был задержан сотрудниками МВД Абхазии в ходе профилактических мероприятий 9 июня в Гудауте, сообщает пресс-служба ведомства.

По информации пресс-службы, суд Гудаутского района назначил в отношении правонарушителя административное наказание в виде штрафа.

Согласно открытым источникам, Рауль Барцба - "вор в законе", в криминальных кругах он известен, как Пыза.

Убитые при стрельбе на набережной Сухума в ноябре прошлого года Астамур Шамба и Алхас Авидзба были ближайшими сторонниками и "крестниками" Барцба.

По данным издания "Прайм крайм", Шамба и Авидзба под руководством Барцба не раз вступали в конфликты с криминальными авторитетами Абхазии. Среди их врагов были такие воры в законе, как Алхас Агрба, Тенгиз Лакербая, относящиеся к клану Мераба Джангвеладзе и Николай Дгебуадзе из клана главного "вора в законе" Азербайджана Надира Салифова.