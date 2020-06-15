Бжания поддержал идею проведения фестиваля "Неделя фильмов Говорухина" в Абхазии

СУХУМ, 15 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поддержал идею проведения в 2022 году в респулблике кинофестиваля "Неделя фильмов Говорухина", сообщает пресс-служба главы государства.
Фестиваль будет приурочен к 50-летию фильма Говорухиа "Робинзон Крузо", который снимался в Абхазии.
Аслан Бжания в ходе одного из своих визитов Москву намерен встретиться с вдовой Станислава Говорухина Галиной Борисовной и пригласить ее в Абхазию для участия в фестивале, а также обсудить возможность проведения выставки работ Говорухина.
Как говорится в сообщении пресс-службы, глава государства и известный актер и режиссер были лично знакомы и поддерживали хорошие отношения.
Станислав Говорухин — Народный артист Российской Федерации, сценарист, режиссер картин "Вертикаль", "Место встречи изменить нельзя", "Пираты XX века", "В поисках капитана Гранта", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину" и многих других. Принимал активное участие в политической жизни, являясь членом партии "Единая Россия". В 2000 году был кандидатом в президенты страны.
Свой фильм "Робинзоно Крузо" Говорухин снимал в Абхазии в 1972 году. В съемках участвовал абхазский актер Сергей Габния
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