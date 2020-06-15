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Администрация города Сухум

Глава Сухума запретил строить капитальные гаражи на территории многоэтажек

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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54210
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200615/1030335430/Glava-Sukhuma-zapretil-stroit-kapitalnye-garazhi-na-territorii-mnogoetazhek.html

Распоряжение главы администрации вступает в силу через неделю после опубликования в газете "Аҟәа-Сухум".

СУХУМ, 15 июн - Sputnik. Глава администрации Сухума Беслан Эшба подписал распоряжение о запрете строительства гаражей на земельных участках, предназначенных для обслуживания многоквартирных жилых домов. Об этом сообщается на сайте администрации.

© Foto / Администрация города Сухум
Эшба поручил систематизировать жилищный фонд Сухума

Отмечается, что решение принято в целях благоустройства территории многоквартирных домов в Сухуме и защиты прав интересов собственников общего имущества в жилом доме.

При этом гражданам разрешается устройство некапитальных гаражей во дворах домов в ряду существующих гаражей. Для этого необходимо получить разрешительные документы в администрации города.

Третьего июня Беслан Эшба поручил домоуправлениям столицы в течение месяца предоставить информацию о количестве бесхозных квартир и квартир, находящихся в муниципальной и частной собственности. Эшба также подписал распоряжение "О систематизации жилищного фонда города Сухум".

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