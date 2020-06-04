Временный ремонт: на шести улицах Сухума залатают дорожные ямы

Частично заменят асфальт на нескольких улицах в столице Абхазии, для того, чтобы полностью поменять дорожное покрытие, нужен также ремонт и замена всех городских коммуникаций.

СУХУМ, 4 июн – Sputnik. Муниципальное унитарное предприятие "Дорожно-ремонтно-строительное-управление" приступило к ямочному ремонт дорог столицы, сообщается на официальном сайте администрации Сухума.

По словам руководителя управления администрации Зураба Ахуба, работы по частичной укладке асфальта продолжаются на протяжении нескольких дней, сейчас ремонт идет на улице Гулиа.

"Многие улицы столицы находятся в плохом состоянии, в дальнейшем там также будут проводиться работы, асфальт мы привозим из Гудауты, вчера привезли несколько машин и сегодня тоже", - говорит он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Работы по укладке асфальта по ул. Гулия

По плану, далее ямочный ремонт будет проводиться по проспекту Аиааира, на улицах Сахарова и Инал-ипа. Работы на улицах местного значения финансируются администрацией города Сухум. Дорожный фонд планирует провести такие же текущие работы по улицам республиканского значения, проходящие через столицу - улицы Лакоба и генерала Дбар.

При этом Зураб Ахуба отметил, что это временное решение проблемы, для того, чтобы уложить асфальт на все протяженности дорог, необходимо провести много дополнительных работ.

© Sputnik / Томас Тхайцук Работы по укладке асфальта по ул. Гулия

"Для этого нужно поменять коммуникации, водопровод, ливневки, канализацию. На это уйдет много времени, то что мы делаем сейчас хватит на несколько лет, затем, наверное, руководство будет решать вопросы, связанные с коммуникациями, после чего можно будет класть сплошной асфальт", - говорит он.

По словам начальника "Коммунального управления администрации города Сухум" Дмитрия Ахуба, капитальный ремонт дорожного полотна будет произведен после замены всех городских коммуникаций. Подобные работы до 2022 года планируется провести по улице Джонуа, Абазинская и Гулиа.

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