Без бордюров и с подсветкой: на набережной Сухума появится бульвар

На набережной Махаджиров в мае начались работы по демонтажу и укладке тротуарной плитки и обрезке корней деревьев.

СУХУМ, 7 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Безбарьерная среда появится на набережной Махаджиров в Сухуме, сообщили Sputnik в пресс-службе администрации столицы.

По информации ведомства, безбарьерная среда будет проложена от территории ресторана "Амра" до ресторана "Апра".

"В администрацию обратились молодые архитекторы с инициативой об устройстве безбарьерной среды в тех местах, где это возможно. Было решено, что работы будут начаты с набережной Махаджиров. Работы идут уже с середины мая, меняется тротуарная плитка, будет создан сплошной бульвар без бордюров и установлена подсветка", - рассказали в пресс-службе.

Ранее глава администрации Сухума Беслан Эшба провел встречу с директором ассоциации "Инва-Содействие" Алхасом Тхагушевым, который в интервью радио Sputnik отметил, что им были предложены идеи по обустройству в городе пандусов, безопасных пешеходных переходов перекрестков и парковок.

"По всем позициям, которые мы обсудили, услышали только взаимопонимание", - отметил он.

В ходе встречи Беслан Эшба отметил, что любой новый объект, возводимый в городе, должен быть оснащен пандусом.

В мае администрация Сухума приступила также к демонтажу тротуарной плитки и обрезке корней деревьев на набережной Махаджиров. Работы по приведению в порядок тротуарной плитки проходят в двух местах - рядом с "Брехаловкой" и в районе поворота на Маяк.

Замена плитки на набережной Сухума © Sputnik / Леон Адлейба

Замена плитки на набережной Сухума © Sputnik / Леон Адлейба 1 / 2 © Sputnik / Леон Адлейба Замена плитки на набережной Сухума

Кроме того, планируются работы по благоустройству столичных парков и площади имени Сергея Багапш, отметили в пресс-службе. Так уже начались работы по благоустройству парка "Сказка" в центре города.

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