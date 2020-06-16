Суд продлил срок содержания под стражей фигуранту дела о похищении Мерцхулава

Нугзар Папава обвиняется в том, что в апреле 2019 года в составе преступной группы похитил Омара Мерцхулава, также Папава является потерпевшим в деле о превышении полномочий сотрудниками милиции.

СУХУМ, 16 июн - Sputnik. Сухумский городской суд удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Абхазии о продлении срока содержания под стражей Нугзару Папава до 18 октября 2020 года включительно, сообщается на сайте суда.

Нугзар Папава обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "б", "в", и "ж" части 2 статьи 119 Уголовного кодекса Республики Абхазия (похищение человека, группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия и насилия опасного для жизни и здоровья из корыстных побуждений).

На постановление может быть подана кассационная жалоба, представление в Кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда в течение трех суток со дня провозглашения полного текста постановления.

По версии следствия, Нугзар Папава участвовал в похищении Омара Мерцхулава весной прошлого года.

В июле прошлого года Папава был арестован судом города Сухум на два месяца, однако позже уголовное преследование в отношении него было прекращено.

В январе 2020 года Папава был задержан и водворен в изолятор временного содержания, уголовное дело в отношении него было возобновлено.

Спустя несколько дней после задержания Папава стало известно о том, что оперуполномоченный уголовного розыска МВД Абхазии отстранен от должности по подозрению в превышении должностных полномочий с применением насилия к Нугзару Папава.

Еще один из задержанных по делу Мерцхулава - Анзор Тарба - погиб, находясь в служебном кабинете в здании МВД Абхазии.

Позже на сотрудников МВД завели уголовное дело.

13 июля 2020 года Генпрокуратура Абхазии сообщила, что дело уже бывших милиционеров, подозреваемых в насилии над заключенными Папава и Тарба, направлено в суд.

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