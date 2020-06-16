Администрация Сухума ликвидировала предприятия "Зеленое хозяйство" и "Горсвет"

СУХУМ, 16 июн - Sputnik. Глава администрации Сухума Беслан Эшба подписал распоряжение о ликвидации МУП "Зеленое хозяйство" и "Горсвет", сообщается на официальном сайте администрации столицы.

Распоряжение вступает в силу через неделю после опубликования в официальной газете администрации абхазской столицы "Аҟәа-Сухум".

В 2015 году "Горсвет" был реорганизован и присоединен к МУП "СУЭС". В 2017 году "Горсвет" опять стал отдельным муниципальным предприятием. "Горсвет" отвечал за ремонт и эксплуатацию уличного освещения города Сухум.

МУП "Зеленое хозяйство" занималось работами по содержанию объектов озеленения, внешнего благоустройства улично-дорожной сети, парков и скверов города Сухум.

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