Дату выплат пенсий в Абхазии могут сдвинуть на неделю

Получателями пенсий и пособий в стране являются 44 685 граждан по 39 категориям, из них около 29 тысяч граждан – получатели пенсии по возрасту.

СУХУМ, 16 июн - Sputnik. Дата выплаты пенсий в Абхазии может быть сдвинута на неделю, как сообщается на сайте Кабмина Абхазии, такая мера обсуждалась в ходе рабочей встречи премьер-министра Александра Анкваб с председателем Пенсионного фонда Денисом Гулария по вопросам обеспечения выплат пенсий и пособий за июнь.

"По сообщению Гулария, Пенсионный фонд совместно с Минфином и Национальным банком Абхазии пересмотрят текущий график начисления пенсий. По предварительным данным, выплаты пенсий с июня будут осуществляться в новом порядке – с 25 числа", - говорится в сообщении.

Ранее начисления происходили с 18 числа каждого месяца.

Гулария рассказал о том, что из-за снижения темпов пополнения бюджета Фонда реальны нарушения сроков выплат пенсий в июне и в последующих месяцах.

Он отметил, что поступления страховых взносов как от хозрасчетных организаций, так и от государственных учреждений существенно снизились.

"При ежемесячной потребности фонда для осуществления социальных обязательств перед пенсионерами и получателями прочих социальных выплат в 91 миллион рублей сегодня на счету Фонда 8 миллионов 400 тысяч рублей", – пояснил председатель Фонда.

Денис Гулария отметил, что ведется работа по взысканию задолженностей перед Фондом. По его словам, Фонд направляет плательщику страховых взносов требование об уплате недоимки по страховым взносам, а в случае необходимости выставляет организации инкассовое поручение.

© Foto / Кабинет Министров РА Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл рабочую встречу с председателем Пенсионного фонда Денисом Гулария

Таким образов, на счет Фонда за 5 месяцев текущего года поступило 260 миллионов 586 тысяч рублей, а за аналогичный период 2019 года объем средств, поступивших в Фонд составил 262 миллиона 586 тысяч.

"Однако ежемесячная потребность Фонда для выплаты всех пенсионных и иных обязательств в текущем году равна 91 миллиону рублей, при том, что потребность в 2019 году была на 20 миллионов рублей в месяц меньше нынешней. На увеличении ежемесячной потребности сказались увеличение сумм доплат отдельным категориям получателей пенсий и пособий, а также увеличение реестра получателей пенсий", - говорится в сообщении на сайте Кабмина.

Глава Правительства поручил Фонду контролировать поступления страховых взносов и исполнение страхователями их обязательств.

Читайте также: