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Абхазская железная дорога задолжала внебюджетным фондам 33 миллиона рублей

© Foto / Кабинет Министров РА
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200616/1030344343/Abkhazskaya-zheleznaya-doroga-zadolzhala-vnebyudzhetnym-fondam-33-milliona-rubley.html

Глава АЖД Мирон Агрба рассказал премьер-министру о работе предприятия, плановых мероприятиях, о расходах и доходах организации.

СУХУМ, 16 июн - Sputnik. Директор РУП "Абхазская железная дорога" Мироном Агрба доложил премьер-министру Абхазии Александру Анкваб о крупной задолженности организации во внебюджетные госфонды, сообщается на сайте Кабмина.

"За последние годы сформировалась значительная задолженность перед государственными внебюджетными фондами, на текущий момент она достигает 33 миллиона рублей",  - рассказал Агрба.

Приводя данные доходов организации, Агрба обратил внимание на то, что в период карантинных мероприятий доходные показатели от грузовых и пассажирских перевозок значительно снизились. 

В 2020 году АЖД осуществила перевозку 13 тысяч 700 граждан, около 1600 вагонов с различными грузами, в том числе 580 вагонов угля. 

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Объем грузоперевозок в 2019 году составил 7379 вагонов, а услугами АЖД воспользовались 323 тысяч 300 пассажиров. 

Общая сумма доходов от пассажирских перевозок в 2019 году составила 44 миллиона 826 тысяч рублей, от грузовых – 38 миллионов 351 тысяча рублей.

Говоря о расходной части бюджета РУПа, Мирон Агрба отметил, что в список ежегодных мероприятий РУПа входит мониторинг и диагностика состояний железнодорожной инфраструктуры, ее частичное восстановление и ремонт. 

Завершая встречу, Александр Анкваб обратил внимание руководства РУПа на необходимость погашения задолженностей перед внебюджетными фондами страны.

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