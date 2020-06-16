Абхазская железная дорога задолжала внебюджетным фондам 33 миллиона рублей

СУХУМ, 16 июн - Sputnik. Директор РУП "Абхазская железная дорога" Мироном Агрба доложил премьер-министру Абхазии Александру Анкваб о крупной задолженности организации во внебюджетные госфонды, сообщается на сайте Кабмина.
"За последние годы сформировалась значительная задолженность перед государственными внебюджетными фондами, на текущий момент она достигает 33 миллиона рублей", - рассказал Агрба.
Приводя данные доходов организации, Агрба обратил внимание на то, что в период карантинных мероприятий доходные показатели от грузовых и пассажирских перевозок значительно снизились.
В 2020 году АЖД осуществила перевозку 13 тысяч 700 граждан, около 1600 вагонов с различными грузами, в том числе 580 вагонов угля.
Объем грузоперевозок в 2019 году составил 7379 вагонов, а услугами АЖД воспользовались 323 тысяч 300 пассажиров.
Общая сумма доходов от пассажирских перевозок в 2019 году составила 44 миллиона 826 тысяч рублей, от грузовых – 38 миллионов 351 тысяча рублей.
Говоря о расходной части бюджета РУПа, Мирон Агрба отметил, что в список ежегодных мероприятий РУПа входит мониторинг и диагностика состояний железнодорожной инфраструктуры, ее частичное восстановление и ремонт.
Завершая встречу, Александр Анкваб обратил внимание руководства РУПа на необходимость погашения задолженностей перед внебюджетными фондами страны.
Читайте также:
- Лишь бы сезон был: отельеры Абхазии готовы следовать рекомендациям СЭС
- Малкина о туризме в пандемию: есть риск превратить отель в обсерватор