Минфин Абхазии прогнозирует 10-процентное снижение ВВП из-за пандемии

Министр финансов Абхазии Владимир Делба проводит пресс-конференцию на Абхазском государственном телевидении во вторник, 17 июня.

СУХУМ, 17 июн - Sputnik, Бадри Есиава. По прогнозам Минфина Абхазии показатель ВВП страны сократится в 2020 году более чем на 10% из-за проблем, вызванных пандемией, рассказал министр финансов Владимир Делба.

Помимо этого, по словам Делба, в текущем году возможно снижение собственных доходов государства на два миллиарда рублей.

Министр подчеркнул, что с января по май включительно бюджет страны недополучил 37 миллионов рублей, что в нынешних условиях "считается успешным", но за 17 дней июня разрыв достиг уже 75 миллионов рублей.

С начала года выпадение из бюджета составило около 110 миллионов рублей.

Делба отметил, что сегодня в стране сформировались условия, которые стали предпосылкой для корректировки всей бюджетной системы.

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