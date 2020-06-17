Минфин Абхазии прогнозирует 10-процентное снижение ВВП из-за пандемии

СУХУМ, 17 июн - Sputnik, Бадри Есиава. По прогнозам Минфина Абхазии показатель ВВП страны сократится в 2020 году более чем на 10% из-за проблем, вызванных пандемией, рассказал министр финансов Владимир Делба.
Помимо этого, по словам Делба, в текущем году возможно снижение собственных доходов государства на два миллиарда рублей.
Министр подчеркнул, что с января по май включительно бюджет страны недополучил 37 миллионов рублей, что в нынешних условиях "считается успешным", но за 17 дней июня разрыв достиг уже 75 миллионов рублей.
С начала года выпадение из бюджета составило около 110 миллионов рублей.
Делба отметил, что сегодня в стране сформировались условия, которые стали предпосылкой для корректировки всей бюджетной системы.
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