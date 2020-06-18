Глава Сухума поручил установить шлагбаумы на двух улицах столицы

СУХУМ, 18 июн - Sputnik. Глава администрации города Сухум Беслан Эшба подписал распоряжение "Об установке ограждающих устройств (шлагбаумов) для регулирования въезда и выезда транспортных средств", сообщается на сайте администрации.
Как уточнили в пресс-службе администрации, шлагбаумы будут установлены на пересечении улиц Аидгылара, Сахарова, Конфедератов с Набережной Махаджиров.
На набережной Махаджиров в мае начались работы по демонтажу и укладке тротуарной плитки и обрезке корней деревьев. Также от территории ресторана "Амра" до ресторана "Апра" будет проложена безбарьерная среда.
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