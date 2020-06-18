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Глава Сухума поручил установить шлагбаумы на двух улицах столицы

© Foto / сайт Администрации города Сухум
В Абхазии
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47110
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200618/1030353341/Glava-Sukhuma-poruchil-ustanovit-shlagbaumy-na-dvukh-ulitsakh-stolitsy.html

Шлагбаумы будут установлены для регулирования движения транспорта на набережной Махаджиров.

СУХУМ, 18 июн - Sputnik. Глава администрации города Сухум Беслан Эшба подписал распоряжение "Об установке ограждающих устройств (шлагбаумов) для регулирования въезда и выезда транспортных средств", сообщается на сайте администрации.

Как уточнили в пресс-службе администрации, шлагбаумы будут установлены на пересечении улиц Аидгылара, Сахарова, Конфедератов с Набережной Махаджиров.

© Sputnik / Гуния Леон
Схема установки шлагбаумов в Сухуме

На набережной Махаджиров в мае начались работы по демонтажу и укладке тротуарной плитки и обрезке корней деревьев. Также от территории ресторана "Амра" до ресторана "Апра" будет проложена безбарьерная среда.

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