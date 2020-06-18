Контрольная палата выявила нецелевое использование средств фондом репатриации 

Парламент Абхазии на заседании в четверг 18 июня принял постановление об исполнении бюджета фонда репатриации за 2018 год.

СУХУМ, 18 июн – Sputnik. Контрольная палата Абхазии выявила нецелевое использование средств в фонде репатриации, сказала председатель Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр.

"По отчету контрольных мероприятий, которые у нас имеются, Контрольная палата обратила внимание на нецелевое и неэффективное использование денежных средств фонда репатриации. В 2018 году были приобретены в собственность не репатриантов квартира за три миллиона 800 тысяч рублей и дом за два с половиной миллиона рублей", - заметила она.

Квартира была куплена бывшему секретарю Совета безопасности Абхазии Мухамеду Килба, уточнила парламентарий.

Среди финансовых нарушений Контрольная палата также отметила нецелевую покупку пальм на сумму более миллиона рублей, которые были высажены на территории Госкомитета.

Депутат подчеркнула, что помимо этого, была выделена материальная помощь людям, которые не имели статус репатриантов.

Руководитель фонда репатриации Энвер Чамагуа, отвечая на вопросы депутатов, объяснил, что по действующему законодательству, фонд администрирует финансирование, исходя из запросов Госкомитета по репатриации.

Заседание Народного Собрания-Парламента состоялось в четверг 18 июня.

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