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Джон Атумава

Джони Атумава назначен начальником Центра спецназначения СГБ Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200619/1030359012/Dzhoni-Atumava-naznachen-nachalnikom-Tsentra-spetsnaznacheniya-SGB-Abkhazii.html

Должность начальника Центра специального назначения Службы государственной безопасности ранее занимал Рауль Харабуа.

СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о назначении Джони Атумава начальником Центра специального назначения Службы государственной безопасности Абхазии. Об этом сообщается на официальном сайте президента страны.

© Foto / пресс-служба президента Абхазии
Назначен врио председателя СГБ Абхазии

Этим же указом глава государства освободил от должности руководителя ЦСН Рауля Харабуа и зачислил в распоряжение председателя СГБ.

Джони Атумава родился 25 декабря 1979 года в городе Очамчыра Абхазской АССР. В 2013 году окончил исторический факультет Абхазского государственного университета. В 2016 году окончил педагогический факультет Абхазского государственного университета.

С 2000 года по 2003 год работал тренером в спортивном клубе "Юниор" в Москве. С 2005 года по 2010 год работал в Государственной службе охраны Абхазии. С 2010 года по 2014 год работал в Службе государственной безопасности страны.

С 2014 года по настоящее время - председатель комитета по вопросам молодежи и спорта администрации города Сухум.

Трехкратный призер чемпионатов мира по карате, чемпион мира 2005 года, Заслуженный мастер спорта России и Республики Абхазия.

Центр специального назначения был создан в 1996 году, в структуру СГБ введен в 2012 году, основное предназначение центра – силовое противодействие диверсионно-террористическим и бандитским группам.

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