Джони Атумава назначен начальником Центра спецназначения СГБ Абхазии

СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о назначении Джони Атумава начальником Центра специального назначения Службы государственной безопасности Абхазии. Об этом сообщается на официальном сайте президента страны.

Этим же указом глава государства освободил от должности руководителя ЦСН Рауля Харабуа и зачислил в распоряжение председателя СГБ.

Джони Атумава родился 25 декабря 1979 года в городе Очамчыра Абхазской АССР. В 2013 году окончил исторический факультет Абхазского государственного университета. В 2016 году окончил педагогический факультет Абхазского государственного университета.

С 2000 года по 2003 год работал тренером в спортивном клубе "Юниор" в Москве. С 2005 года по 2010 год работал в Государственной службе охраны Абхазии. С 2010 года по 2014 год работал в Службе государственной безопасности страны.

С 2014 года по настоящее время - председатель комитета по вопросам молодежи и спорта администрации города Сухум.

Трехкратный призер чемпионатов мира по карате, чемпион мира 2005 года, Заслуженный мастер спорта России и Республики Абхазия.

Центр специального назначения был создан в 1996 году, в структуру СГБ введен в 2012 году, основное предназначение центра – силовое противодействие диверсионно-террористическим и бандитским группам.

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