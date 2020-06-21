"Робинзониада" в карантине: выставка Архипа Лабахуа пройдет в Сухуме

На выставке будет представлено два десятка работ художника, которые условно объединяет тема самоизоляции и карантина.

СУХУМ, 21 июн - Sputnik, Алиса Адлейба. С 25 по 27 июня в столице Абхазии пройдет выставка под названием "Робинзониада, или как я провел карантин" художника и скульптора Архипа Лабахуа.

По словам Лабахуа, на выставке будет представлено 20 его работ, условно объединенных темой самоизоляции.

"Это условная тема. По поводу того месяца изоляции. Я соблюдал его строго. Все это время работал над выставкой Робинзона, создал несколько объектов. Я представлял себя Робинзоном", - рассказал художник.

Некоторые объекты и для него самого остаются загадкой, признался он. "Мне интересно мнение людей на такую незавершенную по смыслу экспозицию", - добавил Архип Лабахуа.

Инсталляция "Робинзон подумал, "Сколько весят весы?"" © Foto / предоставлено Архипом Лабахуа

Инсталляция "Какая страшная гильотина, подумал Робинзон..." © Foto / предоставлено Архипом Лабахуа

Инсталляция "Неотправленные письма Робинзона" © Foto / предоставлено Архипом Лабахуа 1 / 3 © Foto / предоставлено Архипом Лабахуа Инсталляция "Робинзон подумал, "Сколько весят весы?""

Организатором мероприятия выступил сам Лабахуа. "На сей раз никаких спонсоров нет, за мой счет. Чтобы порадовать друзей и людей", - пояснил он. Художник сообщил, что хотя в Абхазии и не было жесткого карантина, но многие люди устали, и он таким образом хочет порадовать их.

Выставка состоится в шатре на бетонной площадке бывшего здания читальни на Набережной Махаджиров в Сухуме. Вход на выставку будет бесплатным.

Архип Зурабович Лабахуа - художник, скульптор и дизайнер. Лабахуа - автор бронзовых скульптур героев Фазиля Искандера, установленных на набережной Сухума, "Пингвина – философа" у кафе "Пингвин", а также "Гнома с Деньгоделателькой", который находится у здания Сбербанка Абхазии.

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