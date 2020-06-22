Отправили на склад: что произошло с телеграфными столбами из парка "Сказка"

Работы по благоустройству парка "Сказка", который расположен в центре Сухума, начались в начале июня.

СУХУМ, 22 июн – Sputnik. Столбы Индоевропейского телеграфа, демонтируемые в парке "Сказка", складируются на территории МУП "Спецавтохозяйства", сказал в интервью Sputnik начальник МУП "Благоустройство" при администрации Сухума Саид Кур-ипа.

Вернутся ли индоевропейские телеграфные столбы на свои места Саиду Кур-ипа неизвестно, это будет зависеть от плана реконструкции, который будет разработан руководством администрации столицы.

"Будут ли там эти столбы, или же их не будет, об этом я не могу сказать, может быть их передадут в музей. Но, конечно, мы их не выбрасываем, они не повреждены, и ни у кого нет интереса их куда-то девать", - заметил Кур-ипа.

На данный момент демонтаж телеграфных столбов продолжается, сообщил начальник МУП "Благоустройство.

"В дальнейшем планируется реконструировать парк "Сказка", когда этот план будет утвержден, начнутся восстановительные работы. На сегодняшний день мы очищаем территорию от сухостоя, убираем мусор, который там валяется", - отметил он.

Телеграфная линия Лондон – Калькутта была построена фирмой Siemens по заказу Британской империи, которая не могла быстро подавить восстание сипаев в Индии в середине XIX века. Руководить колонией без быстрой связи со столицей империи было невозможно, и королева Виктория решилась на грандиозную стройку телеграфной линии длиной в десять тысяч километров.

В ноябре 1867 года в кавказской прессе было опубликовано концессионное условие о строительстве Индоевропейской телеграфной линии на территории России. Линия проходила через Крым, Кубань, Абхазию, Грузию и Армению.

Столбы Индоевропейского телеграфа в парке "Сказка" © Sputnik / Томас Тхайцук

Столбы Индоевропейского телеграфа в парке "Сказка" © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 2 © Sputnik / Томас Тхайцук Столбы Индоевропейского телеграфа в парке "Сказка"

В следующем году Вернер фон Сименс, старший из братьев Сименс, проехался по черноморскому побережью, где должен был проходить телеграф. Был он и в Абхазии. В книге Анзора Агумаа "Старый Сухум" указано, что Сименс сначала купил участок на нынешней улице Аидгылара, где в 1869 году была построена контора Индоевропейского телеграфа.

Во время русско-турецкой войны 1877–1879 годов здание конторы было разрушено, как и сама линия: повалены столбы, сорваны провода. После войны и телеграф, и контору восстановили.

В 1912 году была построена новая контора Индоевропейского телеграфа на улице Чочуа. Рядом возвели просторное двухэтажное здание для обслуживающего персонала. Оно сохранилось, сейчас это жилой дом, памятник архитектуры, на улице Чочуа, 65.

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