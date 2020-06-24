Велопробег "Спасибо деду за Победу" прошел в Абхазии

Акция была организована при поддержке посольства России в Абхазии представительством Россотрудничества в республике при активном участии международного движения "Волонтеры Победы" и Дома Москвы в Сухуме.

СУХУМ, 24 июн-Sputnik, Алиса Адлейба. Велопробег "Спасибо за победу!" в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел в Абхазии. В акции приняли участие около 30 человек - жители республики, представители посольства России в Абхазии и Россотрудничества.

Велопробег начался у "Дома Москвы" в Сухуме одновременно с парадом Победы, проходившим в Москве на Красной площади.

© Sputnik Велопробег посвященный Великой Отечественной войне 1941-1945

Участник акции проехали к Мемориальному комплексу памяти 429 бойцов недалеко от поселка Агудзера, затем посетили памятник погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93 годов в центре Гулрыпшского района. Завершился 34-километровый велопробег у памятника Защитникам Кавказа на набережной Сухума.

"Самый первый маршрут был через нижнюю Эшеру в Новый Афон, этот маршрут требует больших физических усилий от участников и по пути мы не встречаем никаких захоронений, никаких памятников. Поэтому маршрут был изменен и мы стали ездить на могилу Гулрыпша", - рассказал помощник руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Евгений Павлов.

Самому молодому участнику пробега было всего 7 лет. Не все рассчитали свои силы и доехали до финиша-велосипеды нескольких людей пришлось сложить в машины сопровождения.

Новых участников велопробега было около 8-10 человек. Остальные не первый год принимают участие в велопробеге.

"Мне понравилось. В этот раз поинтереснее, чем в прошлый. И народу больше было", - прокомментировал многократный участник велопробега.

В конце велопробега, у Дома Москвы, каждого участника ожидал подарок.

Велопробег "Спасибо деду за Победу" проходит в Абхазии уже в восьмой раз. В этом году мероприятие было перенесено с 9 мая на 24 июня в связи с пандемией коронавируса.

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