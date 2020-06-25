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Проверят на причастность к похищениям: житель Галского района задержан за хранение оружия

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200625/1030406247/Proveryat-na-prichastnost-k-pokhischeniyam-zhitel-Galskogo-rayona-zaderzhan-za-khranenie-oruzhiya.html

За незаконное хранение оружия жителю села Шашикуара грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет со штрафом в размере до двадцати пяти тысяч рублей либо без такового.

СУХУМ, 25 июн - Sputnik. Житель села Шашикуара Галского района Отари Басария задержан по подозрению в незаконном хранении огнестрельного оружия и взрывного устройства, сообщает СГБ Абхазии.

"В настоящее время СГБ проверяет информацию о причастности Басария к разбойным нападениям, вымогательству денежных средств и похищениям людей в Галском районе", - говорится в сообщении.     

При осмотре принадлежащих Басария жилого помещения и придомового участка, в подвале дома обнаружен незаконно хранящийся автомат АК-74 со снаряженным 30 патронами магазином и боевая ручная противопехотная граната Ф-1, отметили в СГБ 

Прокуратура Галского района возбудила в отношении Басария уголовное дело по части 1 статьи 217 УК Абхазии (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств). Мужчина водворен в ИВС Галского ОВД МВД.

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