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Пешеходам дорогу: администрация Сухума "урезала" парковку перед Драмтеатром

© Sputnik
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200627/1030419082/Peshekhodam-dorogu-administratsiya-Sukhuma-urezala-parkovku-pered-Dramteatrom.html

Новое руководство администрации Сухума приступило к благоустройству набережной Махаджиров в мае 2020 года.

СУХУМ, 27 июн – Sputnik, Ренат Пачалия. Администрация Сухума сократила количество парковочных мест на улице Пушкина у Абхазского драмтеатра имени Чанба, рассказала Sputnik инженер по благоустройству города при столичной администрации Кама Кутелия. 

Часть парковки у Абхазского драмтеатра перекрыли клумбами, что позволило расширить пешеходную зону.

"С этой проблемой мы знакомы не первый год. Было принято решение передвинуть на несколько метров клумбы и тем самым освободить пешеходам проход к набережной. Что мы и сделали. Мы воспользовались тем, что машины уже не могут туда заезжать и решили заняться благоустройствам этих клумб. Были посажены вечно зеленые саговники и можжевельники в этих клумбах. Планируем заняться благоустройством территорий вокруг театра", - отметила Кутелия.

© Sputnik
Драматический театр

 

На набережной Сухума еще в мае начались работы по демонтажу, укладке тротуарной плитки и обрезке корней деревьев. От ресторана "Амра" до ресторана "Апра" будет создана безбарьерная среда. Кроме того, для регулирования движения транспорта на набережной Махаджиров администрацией города будут установлены шлагбаумы на трех улицах.

Как ранее сообщал глава столичной администрации Беслан Эшба, благоустройство набережной Сухума и одного из парков города частично осуществляется за счет личных средств.

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