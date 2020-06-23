Эшба: благоустройство Сухума частично финансируется из личных средств

Администрация Сухума проводит работы по благоустройству набережной Махаджиров, а также одного из центральных парков столицы.

СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Благоустройство набережной Сухума и одного из парков столицы осуществляется за счет личных средств, заявил глава администрации Беслан Эшба в ответ на высказывание экс-кандидата в президенты Адгура Ардзинба в эфире АГТРК.

В понедельник 22 июня в эфире Абхазского телевидения Адгур Ардзинба выразил непонимание того, как можно в столь сложное время выделять деньги, к примеру, на ремонт фонтанов, когда у многих сельчан нет средств для вспашки земель.

"Те инициативы, которые мы проявили по благоустройству набережной столицы, частично оплачиваются из бюджета города - это стоимость новой тротуарной плитки, реставрация плитки и новые столики на "Брехаловке". Все остальные работы - укладка плитки, установка цветочной клумбы на площади им. С. Багапш, установление шлагбаумов, фонарные столбы и их установка, работы по очистке фонтана у Драмтеатра и реставрации драконов, работы в парке "Сказка" - производятся за счет личных средств", - приводятся слова Эшба на сайте администрации.

Беслан Эшба отметил, что администрация Сухума выполняет все обязательства по заработной плате и коммунальным услугам.

"В связи с падением активности населения в период ограничений, городские бюджетные поступления идут, конечно же, с отставанием, но, несмотря на это, нам удается не стоять на месте и двигаться вперед", - подчеркнул Эшба.

Он также объяснил, что даже в столь сложное время у горожан и гостей столицы должны быть "островки радости, чтобы приятно было прогуливаться по набережной и проводить досуг".

На набережной Махаджиров в мае начались работы по демонтажу и укладке тротуарной плитки и обрезке корней деревьев. От территории ресторана "Амра" до ресторана "Апра" будет проложена безбарьерная среда. Кроме того, для регулирования движения транспорта на набережной Махаджиров администрацией города будут установлены шлагбаумы на трех улицах.

С начала июня работы по благоустройству проводятся и в сухумском парке "Сказка".

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