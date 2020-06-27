Патрули и служебная дисциплина: МВД Абхазии готовится к курортному сезону

До 1 июля в Абхазии действует запрет на въезд туристов, запрещены бронирование и размещение в отелях, гостиницах и пансионатах.

СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Министр внутренних дел Абхазии Дмитрий Дбар провел отчетно-плановое совещание, на котором обсудил подготовку к курортному сезону 2020 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дмитрий Дбар отметил, что в преддверии курортного сезона особенно актуальным становится вопрос безопасности граждан, приезжающих на отдых.

"Все силы милиции должны быть направлены на предотвращение преступлений и правонарушений", - обратился к коллегам глава МВД.

Дбар призвал сотрудников показать слаженную работу и ответственно выполнять возложенные на них функциональные обязанности, а также уверил, что со стороны руководства будет оказана усиленная материально-техническая помощь.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по всей республике в популярных курортных зонах укомплектовываются наряды и патрули, согласно установленному плану, несут службу пешие патрули сотрудников милиции.

Министр также поручил службе собственной безопасности МВД и инспекции по личному составу усилить контроль за соблюдением служебной дисциплины.

На совещании присутствовали начальники подразделений центрального аппарата, городских управлений и районных отделов внутренних дел, которые предоставили планы мероприятий, направленных на профилактическую деятельность по обеспечению правопорядка и общественной безопасности, а также маршруты патрулирования.

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