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Патрули и служебная дисциплина: МВД Абхазии готовится к курортному сезону

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (574)
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Sputnik Абхазия
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До 1 июля в Абхазии действует запрет на въезд туристов, запрещены бронирование и размещение в отелях, гостиницах и пансионатах. 

СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Министр внутренних дел Абхазии Дмитрий Дбар провел отчетно-плановое совещание, на котором обсудил подготовку к курортному сезону 2020 года. Об этом сообщается на сайте ведомства. 

Вид на Сухум
© Sputnik / Акоп Кущян
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Дмитрий Дбар отметил, что в преддверии курортного сезона особенно актуальным становится вопрос безопасности граждан, приезжающих на отдых.

"Все силы милиции должны быть направлены на предотвращение преступлений и правонарушений", - обратился к коллегам глава МВД.

Дбар призвал сотрудников показать слаженную работу и ответственно выполнять возложенные на них функциональные обязанности, а также уверил, что со стороны руководства будет оказана усиленная материально-техническая помощь.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по всей республике в популярных курортных зонах укомплектовываются наряды и патрули, согласно установленному плану, несут службу пешие патрули сотрудников милиции.

Министр также поручил службе собственной безопасности МВД и инспекции по личному составу усилить контроль за соблюдением служебной дисциплины. 

На совещании присутствовали начальники подразделений центрального аппарата, городских управлений и районных отделов внутренних дел, которые предоставили планы мероприятий, направленных на профилактическую деятельность по обеспечению правопорядка и общественной безопасности, а также маршруты патрулирования.

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Ситуация с коронавирусом в Абхазии (574)


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