Конопля у окна, граната и угнанный велосипед: криминальная неделя в Абхазии

Итоги проведенной работы правоохранительными органами Абхазии подвели в еженедельной программе "Дежурная часть", которая вышла в эфир АГТРК в пятницу 26 июня.

Наиболее частыми преступлениями в Абхазии по-прежнему остаются незаконное выращивание наркосодержащих растений, а также кражи и хранение огнестрельного оружия.

Sputnik

Конопля на земле и подоконнике



22 июня сотрудники отдела Уголовного розыска УВД по Сухуму обнаружили и изъяли на приусадебном участке жителя столицы Давида Джугелия корни растений конопли, а также рассаду этого растения.

Как показали результаты исследований экспертно-криминалистического центра МВД Абхазии, изъятые растения содержат наркотические компоненты и могут быть использованы в качестве сырья для изготовления марихуаны. Джгулия задержан и в отношении него возбуждено уголовное дело.

За аналогичное преступление также был задержан житель Сухума 51-летний Леонид Данейлян, на приусадебном участке которого было изъято 435 корней мака и конопли, запрещенных к культивированию в Абхазии. Против него возбуждено уголовное дело. В момент задержания Данейлян находился в состоянии наркотического опьянения, за что был арестован на 15 суток, по истечении которых для него изберут меру пресечения.

Факт незаконного выращивания наркосодержащих растений в крупном размере выявлен сотрудниками Уголовного розыска Гагрского районного управления внутренних дел на территории нефункционирующей птицефабрики в селе Алахадзыхь. По этому делу был задержан гражданин Абхазии Александр Скадинов и водворен в ИВС. Против него возбуждено уголовное дело и принято к производству.

Семидесятилетний житель Гагры Руслан Шатковский был задержан милиционерами в Гагре. На приусадебном участке Шатковского сотрудники правоохранительных органов изъяли 132 корня конопли, из которых 117 содержали наркотические вещества. За незаконное культивирование накросодержащих растений в крупном размере против него возбуждено уголовное дело.

Уголовное дело по факту незаконного культивирования растений, содержащих наркотические вещества, на минувшей неделе также было возбуждено в отношении жителя Очамчыры Альберта Асатуряна. Он выращивал коноплю на приусадебном участке в селе Илор. Растения были изъяты, а гражданин Асатурян задержан.

На территории одного из гостиничных комплексов в Гудаутском районе по месту своей работы задержан житель села Кутол Алхас Агрба, который выращивал коноплю в горшках вдоль стены объекта. Растения были изъяты, а материалы дела переданы для процессуального решения в орган предварительного расследования отдела внутренних дел Гудаутского района. Агрба водворен в ИВС.

На подоконнике своей квартиры выращивал запрещенные растения и 26-летний житель Гудауты Арнольд Джения, который был задержан сотрудниками отдела внутренних дел по Гудаутскому району. В отношении Джения возбуждено уголовное дело.

Граната, карабин и кража

В доме 45-летнего жителя Пицунды Ремиза Цугба правоохранители обнаружили и изъяли около 25 граммов маковой соломы. В спальне он также хранил боевую ручную гранату Ф-1 с запалом. Помимо этого милиционеры нашли в доме Цугба патроны разного калибра. Он отказался проходить процедуру освидетельствования, за что был арестован на 15 суток, по истечении которых в отношении него будет избрана мера пресечения.

Пригодные для выстрелов огнестрельное оружие и боеприпасы были изъяты у жителя села Дзыгута Сухумского района Мераба Кекуа, который хранил по месту проживания карабин СКС калибра 7,62 миллиметра. Кекуа был задержан.

Кражу велосипеда стоимостью 30 тысяч рублей раскрыло столичное управление отдела внутренних дел. Подозреваемый в совершении преступления житель Сухума Сурам Лазария был задержан и дал признательные показания. Мера пресечения в отношении него будет избрана в ближайшее время.

Трое жителей Сухума – 19-летний Инал Какубава, 20-летние Никита Когония и Рауф Ашуба были задержаны в столице Абхазии по подозрению в совершении кражи спецоборудования салона красоты по улице Сахарова в Сухуме, а также плазменного телевизора и 200 тысяч рублей. Часть похищенного изъято. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

Житель Сухума Геннадий Ткимиладзе был задержан по подозрению в ряде преступлений, в том числе имущественного характера, по которым идет расследование.

Пресс-служба МВД Абхазии напоминает, что виновность подозреваемых в преступлениях определяют соответствующие судебные инстанции.

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