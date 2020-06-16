Телефоны, ножи и отвертки: в изоляторе МВД Абхазии изъяли запрещенные предметы

Проверки в ИВС проводятся на регулярной основе во исполнение указа о контроле соблюдения режима в местах содержания под стражей.

СУХУМ, 16 июн - Sputnik. В изоляторе временного содержания МВД Абхазии прошла очередная проверка, у находящихся под стражей были изъяты запрещенные предметы, сообщила пресс-служба МВД.

"В ходе досмотра камер и личного обыска содержащихся под стражей лиц обнаружили и изъяли запрещенные к использованию в местах содержания под стражей колюще-режущие предметы, а также сотовые телефоны и аксессуары к ним", - говорится в сообщении.

Обыски в ИВС проводятся регулярно для контроля соблюдения режима в местах содержания под стражей, отметили в пресс-службе МВД.

5 мая в изоляторе временного содержания МВД Абхазии, по указанию нового министра внутренних дел, прошла проверка, в ходе которой у заключенных были изъяты запрещенные предметы: колюще-режущие предметы, сотовые телефоны и лекарственные препараты.

Повторная проверка состоялась в ИВС 17 мая, тогда также были изъяты запрещенные предметы,

21 мая сотрудники управления общественной безопасности и отдела собственной безопасности МВД Абхазии изъяли запрещенные предметы в ходе проверки женских камер в изоляторе временного содержания.

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