Подросток из Абхазии задержан в Сочи с синтетическими наркотиками

СУХУМ, 20 фев – Sputnik. В Сочи задержан с наркотиками несовершеннолетний молодой человек из Абхазии, сообщила пресс-служба Сочинского линейного управления МВД на транспорте.
Полицейские остановили молодого человека 2002 года рождения "на одном из объектов транспортной инфраструктуры". Во время досмотра в его вещах обнаружили полиэтиленовый пакет с порошком бежевого цвета. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик метилэфедрон.
Как пояснил задержанный, наркотики у него были для личного употребления. Однако количества изъятого вещества хватило для возбуждения в отношении молодого человека уголовного дела дела по статье "Незаконные приобретение и хранение наркотического средства, совершенное в крупном размере".
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