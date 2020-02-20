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Работа патрульно-постовой службы УВД по городу Владивостоку

Подросток из Абхазии задержан в Сочи с синтетическими наркотиками

© Sputnik / Виталий Аньков
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200220/1029498456/Nesovershennoletniy-zhitel-Abkhazii-zaderzhan-v-Sochi-s-sinteticheskimi-narkotikami.html

Молодому человеку предъявлено обвинение по статье о хранении наркотических средств в особой крупном размере.

СУХУМ, 20 фев – Sputnik. В Сочи задержан с наркотиками несовершеннолетний молодой человек из Абхазии, сообщила пресс-служба Сочинского линейного управления МВД на транспорте. 

Полицейские остановили молодого человека 2002 года рождения "на одном из объектов транспортной инфраструктуры". Во время досмотра в его вещах обнаружили полиэтиленовый пакет с порошком бежевого цвета. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик метилэфедрон.  

Как пояснил задержанный, наркотики у него были для личного употребления. Однако количества изъятого вещества хватило для возбуждения в отношении молодого человека уголовного дела дела по статье "Незаконные приобретение и хранение наркотического средства, совершенное в крупном размере". 

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