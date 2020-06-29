Аварийную водопроводную трубу заменили на набережной Сухума

СУХУМ, 29 июн- Sputnik, Алиса Адлейба. На Набережной махаджиров в центре Сухума ликвидировали коммунальную аварию, заменили прорвавшуюся водопроводную трубу, рассказал заместитель директора департамента по коммунальному хозяйству столицы Руслан Авидзба.

Накануне на время ремонтных работ в городе была ограничена подача воды, затем водоснабжение восстановили.

Ранее сообщалось, что авария на водопроводе произошла из-за износа водопроводных труб, они были проложены еще в довоенное время и с тех пор ни разу не менялись.

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