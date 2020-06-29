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Прорыв трубы

Аварийную водопроводную трубу заменили на набережной Сухума

© Sputnik Леон Адлейба
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200629/1030431353/Avariynuyu-vodoprovodnuyu-trubu-zamenili-na-naberezhnoy-Sukhuma.html

Коммунальная авария на набережной столицы в районе "Брехаловки" произошла из-за коррозии оборудования.

СУХУМ, 29 июн- Sputnik, Алиса Адлейба. На Набережной махаджиров в центре Сухума ликвидировали коммунальную аварию, заменили прорвавшуюся водопроводную трубу, рассказал заместитель директора департамента по коммунальному хозяйству столицы Руслан Авидзба.

Накануне на время ремонтных работ в городе была ограничена подача воды, затем водоснабжение восстановили.

Ранее сообщалось, что авария на водопроводе произошла из-за износа водопроводных труб, они были проложены еще в довоенное время и с тех пор ни разу не менялись.

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