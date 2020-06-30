Нарушение на миллионы: МВД проверило ломбарды в Гагре

Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, наказывается штрафом от 50 до 150 тысяч рублей либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

СУХУМ, 30 июн - Sputnik. Управление экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел Абхазии проверило финансово-хозяйственную деятельность ломбардов в Гагрском районе, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, два ломбарда в Гагрском районе работали без лицензий.

Так, ломбард, осуществлявший деятельность через ООО СП "НИКЭ" за период с января 2016 по август 2018 года получил доход общей суммой три миллиона 607 тысяч 663 рубля.

В отношении гендиректора "НИКЭ" Татьяны Аксариной передан материал в отдел дознания УВД по Гагрскому району для проведения доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Уголовное дело по факту незаконного предпринимательства, сопряженного с извлечением дохода в особо крупном размере, возбуждено УВД Гагрского района в отношении ИП Белкина В. А., который также предоставлял услуги ломбарда без лицензии.

Отмечается, что с августа 2018 по май 2020 года он извлек доход общей суммой два миллиона 303 тысячи 072 рубля.

Согласно законодательству Абхазии, лицензии на осуществление деятельности, связанной с организацией ломбардов, выдаются Министерством финансов.

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