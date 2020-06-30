00:05 01 Июля 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD70.44
  • EUR78.99
Поиск

Бжания продлил ограничения на пересечение границы с Россией до 15 июля

© Sputnik / Акоп Кущян
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (584)
311613
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200630/1030441852/Bzhaniya-prodlil-ogranicheniya-na-peresechenie-granitsy-s-Rossiey-do-15-iyulya.html

Президент Абхазии подписал распоряжение на основании решения Координационного штаба по защите населения республики от COVID-19.

СУХУМ, 30 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение, ограничивающее до 15 июля въезд в республику иностранных граждан и лиц без гражданства, сообщает пресс-служба главы государства. 

Исключения на пересечение российско-абхазской границы будут действовать для следующих категорий граждан:

  • работников дипломатических  учреждений иностранных государств, аккредитованных в Абхазии, военнослужащих Пограничного управления ФСБ России в республике, Объединенной российской военной базы;

  • водителей транспортных  средств, осуществляющих международные грузовые перевозки;

  • машинистов грузовых поездов;

  • однократно въезжающих в Абхазию иностранных граждан и лиц без гражданства к проживающих в республике близким родственникам (супругам, родителям, детям, усыновителям, усыновленным, родным братьям и родным сестрам, дедушкам, бабушкам, внукам), опекунам и попечителям, являющимся гражданами Республики Абхазия либо являющимся иностранными гражданами, постоянно либо временно проживающими на законных основаниях в Республике Абхазия, при условии предъявления: действительных документов, удостоверяющих их личность и признаваемых Республикой Абхазия в этом качестве, и визы либо в безвизовом порядке в случаях, предусмотренных международными договорами Республики Абхазия и Указами Президента Республики Абхазия; документов (копий документов), подтверждающих степень родства, (установления опекунства или попечительства); копий документов, подтверждающих временное либо постоянное проживание иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Республики Абхазия; документа, выданного медицинским учреждением Российской Федерации не позднее 3-х календарных дней до въезда данного лица, подтверждающего проведение теста - исследования на коронавирусную инфекцию COVID-19 с отрицательным результатом.

Минтуризма Абхазии предложило условия для открытия границы с Россией>>

Согласно распоряжению президента, МИД, Минтуризма, Минздрав и СГБ Абхазии должны в порядке межведомственного взаимодействия проработать вопрос с МИД России, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральной службой безопасности РФ, Федеральным агентством по туризму о возможности открытия пунктов пропуска через абхазо-российскую государственную границу для организации турсезона с 15 июля при благоприятной эпидобстановке в Абхазии и России.

При этом до 15 июля сохраняется круглосуточное дежурство медицинской бригады МЧС на абхазо-российской границе. 

Документ также предусматривает до 15 июля 2020 года:

  • запрет на деятельность магазинов беспошлинной торговли (дьюти-фри) на абхазо-российской государственной границе.
  • ежедневную профилактическую дезинфекцию территорий продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков в Сухуме и районах республики, а также обязательную ежедневную дезинфекцию общественного транспорта.

Читайте также:

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (584)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
"Байдарочный" дом: заброшенная спортбаза в Гале
Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом
Доход и имущество судей Абхазии и членов их семей
Доходы и имущество судей Абхазии и их семей
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться