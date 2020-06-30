Бжания продлил ограничения на пересечение границы с Россией до 15 июля

Президент Абхазии подписал распоряжение на основании решения Координационного штаба по защите населения республики от COVID-19.

СУХУМ, 30 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение, ограничивающее до 15 июля въезд в республику иностранных граждан и лиц без гражданства, сообщает пресс-служба главы государства.

Исключения на пересечение российско-абхазской границы будут действовать для следующих категорий граждан:

работников дипломатических учреждений иностранных государств, аккредитованных в Абхазии, военнослужащих Пограничного управления ФСБ России в республике, Объединенной российской военной базы;

водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки;

машинистов грузовых поездов;

однократно въезжающих в Абхазию иностранных граждан и лиц без гражданства к проживающих в республике близким родственникам (супругам, родителям, детям, усыновителям, усыновленным, родным братьям и родным сестрам, дедушкам, бабушкам, внукам), опекунам и попечителям, являющимся гражданами Республики Абхазия либо являющимся иностранными гражданами, постоянно либо временно проживающими на законных основаниях в Республике Абхазия, при условии предъявления: действительных документов, удостоверяющих их личность и признаваемых Республикой Абхазия в этом качестве, и визы либо в безвизовом порядке в случаях, предусмотренных международными договорами Республики Абхазия и Указами Президента Республики Абхазия; документов (копий документов), подтверждающих степень родства, (установления опекунства или попечительства); копий документов, подтверждающих временное либо постоянное проживание иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Республики Абхазия; документа, выданного медицинским учреждением Российской Федерации не позднее 3-х календарных дней до въезда данного лица, подтверждающего проведение теста - исследования на коронавирусную инфекцию COVID-19 с отрицательным результатом.

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Согласно распоряжению президента, МИД, Минтуризма, Минздрав и СГБ Абхазии должны в порядке межведомственного взаимодействия проработать вопрос с МИД России, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральной службой безопасности РФ, Федеральным агентством по туризму о возможности открытия пунктов пропуска через абхазо-российскую государственную границу для организации турсезона с 15 июля при благоприятной эпидобстановке в Абхазии и России.

При этом до 15 июля сохраняется круглосуточное дежурство медицинской бригады МЧС на абхазо-российской границе.

Документ также предусматривает до 15 июля 2020 года:

запрет на деятельность магазинов беспошлинной торговли (дьюти-фри) на абхазо-российской государственной границе.

ежедневную профилактическую дезинфекцию территорий продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков в Сухуме и районах республики, а также обязательную ежедневную дезинфекцию общественного транспорта.

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