Оперштаб поручил проработать вопрос открытия турсезона с 15 июля

Граница с Россией была закрыта в Абхазии с 9 апреля из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

СУХУМ, 29 июн - Sputnik. Координационный штаб по защите населения от коронавируса поручил рассмотреть вопрос открытия туристического сезона с 15 июля. Об этом на заседании штаба заявил премьер Абхазии Александр Анкваб.

"Штаб поручает министерствам и ведомствам проработать вопрос о возможности открытия туристического сезона с 15 июля, обсудив связанные с этим вопросы с российскими структурами. И принять окончательное решение по этому поводу в зависимости от эпидемиологической обстановки, которая есть в сочинском регионе и других регионах Российской федерации, потому что отдыхающие к нам едут практически на 100 процентов из России", - сказал Александр Анкваб.

Премьер-министр подчеркнул, что к вопросу открытия границы надо подойти очень серьезно.

"Мы готовы открыть границу и сегодня, если эти решения не нанесут урон нашей стране. Легковесности в этом плане быть не может. Мы думаем только о том, чтобы ситуация не раскачалась в худшую сторону", - отметил Анкваб.

Ранее в ходе заседания оперштаба Минтуризма Абхазии предложило условия для открытия границы с Россией.

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