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МВД

МВД Абхазии выявило незаконный сбыт оружия сотрудникам Госохраны

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200702/1030450599/MVD-Abkhazii-sotrudnikam-Gosokhrany-nezakonno-sbyvali-oruzhie---.html

МВД проверило финансово-хозяйственную деятельность общества с ограниченной ответственностью, занимающегося ввозом в страну и продажей огнестрельного оружия и боеприпасов.

СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД "в ходе проверки выявили факты незаконного сбыта огнестрельного оружия и боеприпасов должностным лицам службы Государственной охраны республики со стороны директора ООО СП "АРС" Черпанова", сообщается на сайте МВД Абхазии. 

ООО СП "АРС" расположено в Сухуме, оно специализируется на ввозе в Абхазию и реализации огнестрельного оружия и боеприпасов.

Кроме того, "в результате проведенной проверки за период с 2017 года по настоящее время сотрудниками УЭБ и ПК МВД выявлена сокрытая налогооблагаемая выручка ООО СП "АРС" общей суммой 521 тысяча 765 рублей, из которой предприятие произвело доначисление и выплату в бюджет налог на добавленную стоимость в сумме 53 тысячи рублей и подоходный налог в сумме 95 тысяч рублей", говорится в сообщении.

Материалы проверки УЭБ и ПК МВД для принятия процессуального решения переданы в Генеральную прокуратуру республики.

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