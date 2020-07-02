Бжания пообещал изменить порядок взимания НДС

СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Аслан Бжания в ходе пресс-конференции 2 июля затронул вопрос налога на добавленную стоимость.
Президент сообщил, что НДС не отменят, но изменится порядок взимания налога.
Ранее премьер-министр Александр Анкваб поручил главам профильных ведомств провести детальный анализ работы налоговой системы в части уплаты НДС, фискальной эффективности налога на добавленную стоимость, рисков при формировании бюджета с учетом и без учета НДС.
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