02:49 03 Июля 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD70.52
  • EUR79.52
Поиск

Бжания пообещал изменить порядок взимания НДС

© CC0
В Абхазии
Получить короткую ссылку
684 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200702/1030458053/Bzhaniya-poobeschal-izmenit-poryadok-vzimaniya-NDS.html

Ввозной налог на добавленную стоимость в Абхазии сейчас взимается при ввозе товара в страну, то есть до его реализации.

СУХУМ, 2 июл - Sputnik.  Аслан Бжания в ходе пресс-конференции 2 июля затронул вопрос налога на добавленную стоимость.

Президент сообщил, что НДС не отменят, но изменится порядок взимания налога.

Ранее премьер-министр Александр Анкваб поручил главам профильных ведомств провести детальный анализ работы налоговой системы в части уплаты НДС, фискальной эффективности налога на добавленную стоимость, рисков при формировании бюджета с учетом и без учета НДС.

Читайте также:



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Розы на "страже", цапка и трактор: виноградники в Лабре
О кризисе, границе, зарплатах и НДС: пресс-конференция Аслана Бжания
Доход и имущество судей Абхазии и членов их семей
Доходы и имущество судей Абхазии и их семей
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться