Сбербанк Абхазии уточнил детали дела о хищениях со счетов пенсионеров

Двух сотрудниц дополнительного офиса Сбербанка в Сухуме заподозрили в неправомерной транзакции и обналичивании денежных средств со счетов умерших пенсионеров.

СУХУМ, 3 июл - Sputnik. Сберегательный Банк Абхазии уточнил детали по делу о хищении средств со счетов умерших пенсионеров двумя операционистками.

"В рамках проведения работы по усилению контроля за финансовой дисциплиной, руководство Сбербанка Абхазии выявило факты хищения денежных средств со счетов пятнадцати умерших клиентов. По итогам проведенной проверки, было установлено, что два операциониста Сбербанка Абхазии, работавшие в банке с 2014 года, осуществляли незаконное списание денежных средств со счетов клиентов банка, которые умерли и по которым не поступало заявлений от наследников длительное время", - говорится в пресс-релизе банка.

По результатам проверки, материалы были переданы в Генеральную прокуратуру Республики Абхазия, пишет пресс-служба Сберабанка.

В пятницу 3 июля на сайте МВД Абхазии появилась информация о том, что Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Абхазии провело проверку по факту растрат и присвоения денежных средств в особо крупном размере сотрудницами Сбербанка Абхазии.

Как сообщает пресс-служба ведомства, двух сотрудниц дополнительного офиса №1070 Сбербанка в Сухуме заподозрили в неправомерной транзакции и обналичивания денежных средств со счетов умерших пенсионеров в общей сложности на сумму более двух с половиной миллионов рублей.

Читайте также: