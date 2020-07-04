На земле, в воде и воздухе: МЧС Абхазии отметило 14 лет со дня основания

Показательные учения ко дню основания Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии прошли в Очамчыре в субботу 4 июля.

СУХУМ, 4 июля – Sputnik. В показательных учениях и параде, посвященных 14-летию Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии, приняли участие 140 сотрудников ведомства и 40 единиц спасательной техники, рассказал в интервью радио Sputnik начальник пожарно-спасательного отряда по охране Сухума и Сухумского района Тимур Квициния.

По его словам, в ходе показательных учений были показаны спасательные операции в воздухе, тушение пожара на земле и в воде, спасение пострадавших в различных ситуациях и задействованы противопожарная, горно-спасательная, медицинская, кинологическая, пиротехническая службы, а также инспекция по маломерным судам и спасательная авиация.

Как сообщается на сайте президента Абхазии, Аслан Бжания также принял участие в торжественном заседании по случаю дня основания МЧС республики, которое состоялось в Доме культуры Очамчыры. Квициния сообщил, что в праздновании принял участие и посол России в Абхазии Алексей Двинянин, который высоко оценил уровень подготовки абхазских спасателей.

Показательные учения ко дню основания Министерства чрезвычайных ситуаций Абхазии © Foto / МЧС РА

Показательные учения ко дню основания Министерства чрезвычайных ситуаций Абхазии © Foto / МЧС РА 1 / 2 © Foto / МЧС РА Показательные учения ко дню основания Министерства чрезвычайных ситуаций Абхазии

Сотрудников МЧС поздравил премьер-министр Александр Анкваб, сообщается на сайте Кабмина.

Глава Правительства отметил, что случайных людей среди спасателей нет.

"Эта профессия – сочетание высокого профессионализма и мужества. Вам известна цена времени, для вас работа на пределе сил – обычное дело. Каждый из вас осознает огромную степень своей ответственности за четкие, слаженные, с полной самоотдачей действия", - говорится в поздравлении.

В 2006 году 4 июля указом президента Сергея Багапша было создано Управление по чрезвычайным ситуациям. В 2014 году ведомство преобразовано в Министерство по чрезвычайным ситуациям.

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