20:15 04 Июля 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD70.50
  • EUR79.22
Поиск

На земле, в воде и воздухе: МЧС Абхазии отметило 14 лет со дня основания

© Foto / МЧС РА
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Деятельность МЧС Абхазии (121)
177 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200704/1030471419/Na-zemle-v-vode-i-vozdukhe-MChS-Abkhazii-otmetilo-14-let-so-dnya-osnovaniya.html

Показательные учения ко дню основания Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии прошли в Очамчыре в субботу 4 июля.

СУХУМ, 4 июля – Sputnik. В показательных учениях и параде, посвященных 14-летию Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии, приняли участие 140 сотрудников ведомства и 40 единиц спасательной техники, рассказал в интервью радио Sputnik начальник пожарно-спасательного отряда по охране Сухума и Сухумского района Тимур Квициния.

По его словам, в ходе показательных учений были показаны спасательные операции в воздухе, тушение пожара на земле и в воде, спасение пострадавших в различных ситуациях и задействованы противопожарная, горно-спасательная, медицинская, кинологическая, пиротехническая  службы, а также инспекция по маломерным судам и спасательная авиация.

Как сообщается на сайте президента Абхазии, Аслан Бжания также принял участие в торжественном заседании по случаю дня основания МЧС республики, которое состоялось в Доме культуры Очамчыры. Квициния сообщил, что в праздновании принял участие и посол России в Абхазии Алексей Двинянин, который высоко оценил уровень подготовки абхазских спасателей.

  • Показательные учения ко дню основания Министерства чрезвычайных ситуаций Абхазии
    © Foto / МЧС РА
  • Показательные учения ко дню основания Министерства чрезвычайных ситуаций Абхазии
    © Foto / МЧС РА
1 / 2
© Foto / МЧС РА
Показательные учения ко дню основания Министерства чрезвычайных ситуаций Абхазии

 

Сотрудников МЧС поздравил премьер-министр Александр Анкваб, сообщается на сайте Кабмина.

Глава Правительства отметил, что случайных людей среди спасателей нет.

"Эта профессия – сочетание высокого профессионализма и мужества. Вам известна цена времени, для вас работа на пределе сил – обычное дело. Каждый из вас осознает огромную степень своей ответственности за четкие, слаженные, с полной самоотдачей действия", - говорится в поздравлении. 

В 2006 году 4 июля указом президента Сергея Багапша было создано Управление по чрезвычайным ситуациям.  В 2014 году ведомство преобразовано в Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Читайте также:

Темы:
Деятельность МЧС Абхазии (121)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Живой разговор: конференция Бжания в объективе Sputnik
Армейские игры "Мастера артиллерийского огня – 2020"
Держать форму: площадки для воркаута в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться