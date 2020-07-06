Круиз откладывается: "Князь Владимир" не будет заходить в порт Сухума в этом году

СУХУМ, 6 июл - Sputnik. Теплоход "Князь Владимир" не будет заходить в порт Сухума в 2020 году, сообщили Sputnik в Абхазском морском пароходстве.
"По сообщению ООО "Черноморские круизы" от 03 июля 2020 года, по поручению Генерального директора ФГУП "Росморпорт" в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, заходы теплохода "Князь Владимир" в навигацию 2020 года в порт Сухум отменены", - рассказали в Морском пароходстве.
Дальнейшая работа по организации захода "Князя Владимира" в порт Сухум в 2021 году будет зависеть от эпидемиологической обстановки в Российской Федерации и Республике Абхазия, отметили в Абхазском морском пароходстве.
Ранее сообщалось, что круизы "Князя Владимира" по Черному морю отменены до середины июля
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