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Круизы "Князя Владимира" по Черному морю отменены до середины июля

© Sputnik / Нина Зотина
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Темы:
"Князь Владимир" в Абхазии (45)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200529/1030226897/Kruizy-Knyazya-Vladimira-po-Chernomu-moryu-otmeneny-do-serediny-iyulya.html

В этом году к маршруту лайнера Сочи – Новороссийск – Ялта - Севастополь – Сочи должна была добавиться Абхазия. Первый заход в Сухум "Князя Владимира" был запланирован на начало мая.

СУХУМ, 29 мая - Sputnik. Возобновление круизов на лайнере "Князь Владимир" ориентировочно запланировано на середину июля из-за нестабильной эпидемиологической обстановки и продления карантина в Краснодарском крае, об этом сообщается на сайте компании "Черноморские круизы". 

Туристам отмененных рейсов предлагается перенести дату путешествия на любую другую дату навигации в 2021 году. При этом отмечается, что сохраняется первоначальная стоимость, категории кают и состав гостей. 

На сайте "Черноморских круизов" прописан порядок перебронирования круизов. 

Лайнер "Князь Владимир" в этом сезоне начал круизы по Черному морю 1 марта, почти на два с половиной месяца раньше, чем в прошлом году. Ожидалось, что эта навигация будет самой продолжительной. 

К маршруту лайнера Сочи – Новороссийск – Ялта - Севастополь – Сочи в этом году должна была добавиться Абхазия. "Князь Владимир" должен был шесть раз зайти в Сухум. 

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Темы:
"Князь Владимир" в Абхазии (45)


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