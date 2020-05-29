Круизы "Князя Владимира" по Черному морю отменены до середины июля

В этом году к маршруту лайнера Сочи – Новороссийск – Ялта - Севастополь – Сочи должна была добавиться Абхазия. Первый заход в Сухум "Князя Владимира" был запланирован на начало мая.

СУХУМ, 29 мая - Sputnik. Возобновление круизов на лайнере "Князь Владимир" ориентировочно запланировано на середину июля из-за нестабильной эпидемиологической обстановки и продления карантина в Краснодарском крае, об этом сообщается на сайте компании "Черноморские круизы".

Туристам отмененных рейсов предлагается перенести дату путешествия на любую другую дату навигации в 2021 году. При этом отмечается, что сохраняется первоначальная стоимость, категории кают и состав гостей.

На сайте "Черноморских круизов" прописан порядок перебронирования круизов.

Лайнер "Князь Владимир" в этом сезоне начал круизы по Черному морю 1 марта, почти на два с половиной месяца раньше, чем в прошлом году. Ожидалось, что эта навигация будет самой продолжительной.

К маршруту лайнера Сочи – Новороссийск – Ялта - Севастополь – Сочи в этом году должна была добавиться Абхазия. "Князь Владимир" должен был шесть раз зайти в Сухум.

Читайте также: