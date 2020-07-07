Неделя на тактику и практику: военные ЮВО начали масштабные учения в Абхазии

СУХУМ, 7 июл - Sputnik. Военнослужащие российской базы Южного военного округа приступили к проведению двустороннего батальонного тактического учения в горах и на побережье Черного моря, сообщает пресс-служба ЮВО.
Разнородные подразделения российской военной базы ЮВО на технике совершили двухсоткилометровые марши на технике в назначенные районы учения.
Учения будут проводиться на территории полигонов Нагвалоу и Цабал при взаимодействии с военнослужащими Министерства обороны Республики Абхазия. Батальонные тактические группы отработают действия друг против друга под прикрытием армейской авиации и сил Черноморского флота.
"Также активная фаза учения пройдет и на побережье Черного моря, где мотострелки во взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов, разведчиками, артиллеристами и зенитчиками проведут оборонительные и наступательные действия", - говорится в сообщении пресс-службы.
Завершающим этапом батальонного тактического учения станут боевые стрельбы, где военнослужащие с использованием современной техники и вооружения "нанесут огневое поражение более тысячи наземных и воздушных целей – мишеней, имитирующих бронетехнику, пехоту и вертолеты условного противника".
В недельном учении принимают участие более тысячи военнослужащих ЮВО, задействовано свыше 200 единиц различной техники, в том числе, БТР-82А, танки Т-72Б3.
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