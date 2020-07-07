Назначен зампредседателя Госкомитета по репатриации Абхазии

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Запасной план: в Парламенте Абхазии рассмотрели пути выхода из кризиса На расширенном заседании комитета Парламента Абхазии по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам обсудили вопросы развития банковской системы страны в условиях пандемии коронавируса и поддержки населения. 1397

Бжания посетил военные учения России и Абхазии на полигоне Цабал Более трех тысяч абхазских и российских военнослужащих участвуют в совместных учениях в Абхазии, которые начались 8 июля и продлятся до конца недели. 144