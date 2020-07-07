Назначен зампредседателя Госкомитета по репатриации Абхазии

СУХУМ, 7 июл - Sputnik. Астамур Багателия назначен заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия по репатриации.
Распоряжение о назначении заместителя главы Госкомитета размещено на сайте Кабмина.
20 мая президент Абхазии Аслан Бжания назначил председателем Государственного комитета по репатриации Вадима Харазия.
Министерство демографии и репатриации республики, должность руководителя которого с 2017 года занимал Беслан Дбар, было расформировано 28 апреля, ведомство было преобразовано в Госкомитет по репатриации.
Часть функций ведомства передали вновь появившемуся Министерству соцобеспечения и демографической политики.
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