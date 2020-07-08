Территория клубники и политики: один день из жизни села Лабра

Съемочная группа Sputnik Абхазия побывала в селе Лабра Очамчырского района и узнала, чем живут сельчане, как они зарабатывают, какой Лабра была в прошлом и какая она сейчас, а также о том, что молодежь не поделила с новым главой села и причем здесь марихуана.

Село Лабра Очамчырского района расположено примерно в тридцати километрах от Сухума. Делится оно на верхнюю и нижнюю зоны. В центре села сосредоточено все то, что отражает его послевоенные "раны" и стремление к новой жизни.

Здесь буквально в нескольких десятках метров друг от друга соседствуют мемориал павшим воинам в Великой Отечественной войне и в Отечественной войне народа Абхазии с танком на пьедестале, относительно новая детская площадка, школа и клуб советских времен, где в наши дни сельская молодежь изучает боевые искусства.

© Sputnik / Томас Тхайцук Мемориал павшим воинам в Великой Отечественной войне и в Отечественной войне народа Абхазии

Завершает общую картину большое кладбище. По традиции армянского народа, который составляет основную часть населения Лабры, не принято хоронить родственников на приусадебных участках, как это делают многие в Абхазии.

Бадри Есиава, Sputnik

Первый мастер на селе

В Лабре проживают около 300 семей. С жизнерадостной четой Акопян мы познакомились у мемориала. Они направлялись на своем стареньком "Мерседесе" к родственникам в соседнее село на застолье в честь 75-летия Победы над фашизмом - в этот день в Москве шел военный парад. Но из-за любопытных журналистов, которые напросились в гости, паре пришлось внести коррективы в планы, развернуться и отправиться домой.

Токарь пятого разряда Хачик Акопян славится на селе как мастер на все руки. Контакты клиентов он записывает мелом на деревянной перекладине своей мастерской, а связаться с ним можно по номерам, указанным в его визитной карточке. К своему ремеслу Хачик подходит основательно и с фантазией.

© Sputnik / Томас Тхайцук Токарь пятого разряда Хачик Акопян

Один из его последних заказов - передвижной опрыскиватель для лечения фруктовых деревьев. Решение было простым, но в тоже время смекалистым. Токарь взял небольшой кусок ДСП, приделал к нему маленькие колеса, ручку и закрепил на нем опрыскиватель. Заказчик определенно должен остаться довольным, считает мастер.

Такие задачи Акопян щелкает, как орешки, и считает их пустяковыми, чего не скажешь о заказе от одной из местных машинно-тракторных станций несколько лет назад, которой он помог сэкономить ни много ни мало 600 тысяч рублей.

"На тракторе испортилась карданная передача. Новый кардан стоил 600 тысяч рублей, а завод, у которого был куплен трактор, разорился. Они пришли ко мне и попросили помочь. Я сел на это кресло, начал думать и придумал. Отремонтировал эту передачу. Потом они мне позвонили и сказали, что работает она лучше, чем новая", - поделился Акопян и признался, что за труды он взял символическую сумму в размере 500 рублей.

Работы по хозяйству, конечно же, хватает, но семье Акопян не чужды и маленькие жизненные радости. Пенсионеры Хачик и Марина с молодости "балуют" себя ужином в столичных ресторанах несколько раз в месяц и, как сказал глава семейства, любят развлекаться. На вопрос, как именно они развлекаются, Хачик застенчиво улыбнулся, но подробности раскрывать не стал.

Ставка на красное

Лабра довольно красочное село с богатой растительностью. Дома в основном бельэтажные и редко превышают два этажа. В пути встречается немало заброшенных после войны строений, в которых уже давно никто не живет. Их облюбовал местный скот.

По словам и.о. главы администрации Лабры Арутюна Мелконяна, все жители села усердно трудятся на земле. Судя по утопающим в зелени дворам и бесчисленному количеству теплиц, которыми усыпана Лабра, сомневаться в этом не приходится.

Среди всех сельскохозяйственных культур, овощей и фруктов жители Лабры делают ставку на клубнику, которую за день нашего пребывания там так ее разрекламировали, что я и сам ненадолго задумался о выращивании этой ягоды. Дело выгодное, но непростое, призналась местная жительница Галина, чей полуденный сон мы нарушили.

© Sputnik / Томас Тхайцук Среди всех сельскохозяйственных культур жители Лабры отдают предпочтение клубнике

Галина вместе с семьей выращивает клубнику третий год. Незадолго до прихода незваных гостей она вернулась с центрального рынка в Сухуме, где продала около 300 килограммов клубники по сто рублей. В связи с тем, что "сладкой пирамиды" сейчас много, а туристов мало, цена на нее не очень высокая. В межсезонье бывает, что удается продать клубнику по 200 или 300 рублей за килограмм.

"Теплиц у нас 14. Заниматься клубникой выгодно каждому, но очень трудно. Лекарства для ее лечения дорогие, и урожай зависит от сорта. Есть те, которые плодоносят круглый год, а есть те, что до осени. В среднем тридцать тысяч корней приносят около десяти тонн клубники, а может и больше", - рассказала Галина.

Тепличная конструкция довольно незатейлива. Каркас в основном строят из бамбука и накрывают клеенкой. Гораздо сложнее правильно провести систему капельного орошения грядок, без которой вероятнее всего урожая будет не так много, к тому же это просто удобно. Немало времени уходит на сбор ягод и очистку их от лишних листьев. При больших объемах без помощи наемной силы не обойтись.

© Sputnik / Томас Тхайцук Теплицы для выращивания клубники

Галина также отметила, что у нее уже заканчиваются запасы препаратов для лечения клубники и специальной пленки, которой накрывают грядки. После закрытия границ с Россией их перестали завозить в Абхазию.

"Пожалуйста, скажите нашему президенту и президенту России открыть границу", - в шутку попросила нас Галина, но в этой просьбе определенно чувствовались нотки робкой надежды.

Спорт на карантине

В стенах старого сельского клуба в 2010 году открылась школа по дзюдо и самбо, которую сегодня на постоянной основе посещают 24 школьника из сел Лабра, Тамыш и Кындыг, среди учеников девять девочек. Условия в клубе, конечно, оставляют желать лучшего. Здание, где когда-то устраивали концерты и показывали кино, постепенно приходит в упадок, несмотря на периодическую финансовую помощь неравнодушных людей. Требуется ремонт крыши, замена электропроводки, не хватает спортивного инвентаря. Из-за низкого напряжения электричества обогреватели зимой не справляются, но спартанские условия молодых спортсменов не смущают.

Аршаку Акопяну 15 лет, и боевыми искусствами он занимается с первого класса. За это время он не раз завоевывал "золотые" медали и занимал призовые места, как на соревнованиях внутри Абхазии, так и за ее пределами.

"Сначала я ходил на занятия по дзюдо и самбо в школе, и мне это очень понравилось. Затем я начал после уроков посещать этот клуб. В будущем я хочу заняться этими видами спорта на профессиональном уровне. Может быть, удастся поступить в какой-нибудь спортивный колледж в России", - поделился планами Аршак и добавил, что в Лабре дружная молодежь. В основном они заняты делами по хозяйству, иногда собираются поиграть в футбол на сельском поле.

Занятия в школе по дзюдо и самбо проводятся пять раз в неделю, и они бесплатные. Зарплату тренерам выдает государство. Старший тренер Федерации дзюдо и самбо Абхазии, руководитель сборной команды Очамчырского района Ашот Кесян не скрывает своей гордости за подопечных. По его словам, их школа занимает второе место по всей стране.

© Sputnik / Томас Тхайцук Школу по дзюдо и самбо сегодня посещают 24 школьника

Периодически удается выезжать на международные соревнования в Россию, но в этом году из-за пандемии коронавируса, скорее всего, никаких поездок не будет. Более того, ежегодно в конце июля в Абхазии разыгрывался "Кубок Абхазии", в котором также участвовали бойцы из более тридцати регионов России, Нагорного Карабаха, Донецкой Республики. Под вопросом остается участие во Всероссийском турнире по самбо, который ежегодно проводится в Керчи в сентябре.

У Федерации есть своя база в высокогорном селе Псху, куда на несколько недель отправляются тренеры и их подопечные для оттачивания навыков. Обычно расходы на это брали на себя местные власти и предприниматели, но в нынешнем году, возможно, придется ехать за свой счет, сетует Кесян.

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В период карантина школа не работала. Два месяца спортсмены самостоятельно занимались дома. После снятия запрета на проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий в июне они вернулись в зал.

Прошлое Лабры

У села Лабра интересное и в тоже время непростое прошлое. Как рассказал директор лабрской школы, педагог истории Сейран Палазян, который во время затянувшихся из-за пандемии каникул пытается овладеть азами сварки и своими руками соорудить беседку для винограда, село было основано в 1906 году выходцами из города Орду западной Армении, которая ныне принадлежит Турции.

"На территории Абхазии проживают армяне из трех разных исторических областей – из Орду, Дженига - сейчас город Самсун, и нынешнего Трабзона. И все они отличаются по характеру, нраву. Одни воинственные , другие работоспособные и трудолюбивые, третьи более мягкие и терпеливые", - поделился историк.

"Новоселы" сначала попытались обжиться на побережье, но климат там оказался довольно неприятным, было много комаров и сырости. Тогда они решили подняться выше и попали в опустевшее к тому времени из-за насильственного переселения абхазского народа в Турцию в период махаджирства местечко под названием Лабра, где на тот момент проживало всего несколько абхазских семей.

В советские годы, по словам местных жителей, в Лабре был один из богатейших колхозов Абхазии. В селе обрабатывали плантации кукурузы, винограда, табака и чая, а также была своя животноводческая ферма. По сей день сельчане с гордостью вспоминают историю о том, как про их колхоз сняли репортаж и показали на одном из центральных телеканалов. Поводом для такого внимания стали рекордные показатели по сбору табака – около 600 тонн за сезон.

В годы Отечественной войны народа Абхазии за Лабру велись ожесточенные бои. Село не раз переходило "из рук в руки". Грузинские захватчики не щадили ни военных, ни мирное население. От их рук погибли десятки человек.

"Моему отцу тогда было за 70 лет. Он был участником Великой Отечественной войны, у него были медали. За то, что он носил эти медали, грузины заставили его бегать туда-сюда. Тетю мою пытали. Ее раздели и раскаленными лампами мучили, требовали отдать им деньги и золото. А моего дядю заставили копать себе могилу", - поделился историк.

© Sputnik / Акоп Кущян Вид на село Лабра с высоты птичьего полета

Наш новый знакомый токарь Хачик Акопян тоже с горечью вспоминает то время. Когда Лабру впервые взял противник, он, как и многие его соседи, попал в оккупацию. По его рассказу, время от времени в его доме находились абхазские бойцы, а военный арсенал он прятал в своем подвале. Однажды его схватили грузинские солдаты, которые якобы знали о том, что Акопян где-то зарыл трехлитровую банку с золотом. Не поверив в то, что золота у Хачика нет, солдаты заставили его рыть себе могилу.

"Я копал медленно. Хоть на пять минут дольше проживу, и то дело. Один из них сказал, чтобы я быстрее копал. Я им ответил, что как могу, так и копаю, и если хочешь, сам делай. Потом они увидели, что из трубы одного из домов дым идет, видимо, печку топили, и они побежали туда. После того как они ушли, я тоже убежал", - рассказал Акопян.

Лабра сегодня и "шумиха" на селе

Сегодня жизнь в Лабре понемногу налаживается. Несколько лет назад решили проблему с подачей воды, особых сложностей в обеспечении электроэнергией село не испытывает. По словам и.о. главы Арутюна Мелконяна, первостепенная задача на сегодняшний день – это поставить на колеса автобус, который еще восемь месяцев назад курсировал от Лабры до Сухума и обратно.

Директор Лабрской школы, где учится около 60 детей, Сейран Палазян с сожалением отметил, что молодежь все чаще покидает село и переезжает в города Абхазии или России. Главная причина такой тенденции – нехватка рабочих мест, но при всем этом он также наблюдает, что молодые сельчане стали больше проявлять интерес к выращиванию клубники, и это его радует.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сегодня жизнь в Лабре понемногу налаживается

Сам Палазян не готов к такому труду, не позволяет здоровье. Ему легче ухаживать за мандарином, фейхоа и хурмой, которые в большом количестве произрастают у него в саду.

Но не так давно Лабра "прославилась" небезобидным видом растений.

13 июня пятеро молодых людей пришли к дому и.о. главы села Арутюну Мелконяну, который был назначен на эту должность за день до этого, и попытались его избить. Как сообщала пресс-служба МВД Абхазии, Мелконяну удалось освободиться и произвести несколько выстрелов в воздух из автомата системы "Калашникова".

Главной претензией группы сельчан было то, что Мелконян, по их утверждению, выращивал и продавал марихуану. Сам и.о. главы Лабры в беседе с корреспондентом Sputnik отрицал эти обвинения. Случившийся инцидент он воспринимает как политическую провокацию.

"Они начали меня бить, но я вырвался, зашел домой, взял зарегистрированный автомат и выстрелил три раза в воздух. Все разбежались. Потом, я так понял, что они хотели мне "предъявить", что я вроде "барыга" (продавец наркотических веществ - ред.). Если бы 12 июня не было бы моего назначения, то и вопросов ко мне не было бы", - сказал Мелконян.

Он добавил, что после драки приехали сотрудники милиции и замруководителя администрации президента Зураб Каджая. Зачинщики инцидента были доставлены в местное отделение милиции, но вечером того же дня были отпущены. По словам Мелконяна, заявления на них он не подавал.

Это не единственная странность в истории с главами администрации села. За весь послевоенный период в Лабре семь раз менялись руководители, и уже не впервые назначения сопровождаются волнениями. За последние почти десять лет этот пост поочередно занимали нынешний и.о. главы Лабры Арутюн Мелконян и Герой Абхазии Смбат Керселян.

В ноябре 2011 года после увольнения Керселяна и назначения Мелконяна прошел митинг ветеранов Отечественной войны народа Абхазии и общественности Лабры, которые потребовали восстановить Керселяна в должности, но это ни на что не повлияло.

Мелконян возглавлял село до 2014 года. После смены власти в 2014 году главой администрации Лабры снова стал Смбат Керселян, который занимал этот пост до 2020 года, пока не ушел в отставку по собственному желанию.

Почему в Лабре происходят такие кадровые "метаморфозы" действующий глава Мелконян объяснить не может. Он лишь сказал, что все эти решения принимает руководство страны.

Корреспондент Sputnik связался с Смбатом Керселяном для того, чтобы узнать его позицию по всем этим вопросам, но экс-глава Лабры отказался от комментариев и поблагодарил журналистов за проявленный к нему интерес.

© Sputnik / Томас Тхайцук Школа в селе Лабра

Сами жители Лабры, по крайней мере те, с кем нам удалось пообщаться, аполитичны в таких вопросах и стараются во все это не лезть.

Директор школы Сейран Палазян, говоря о причинах ссоры, которая произошла между молодежью и Мелконяном, с сожалением отметил, что тема марихуаны в Лабре поднимается не первый раз, и это стало черным пятном для села, от которого сельчане всячески пытаются очиститься.

"Всем это уже надоело, особенно молодым. Они находят честные способы заработка. Например, выращивают и продают клубнику", - сказал Палазян.

Бывшего главу села Палазян охарактеризовал как заслуженного человека, который старался быть полезным для села.

Токарь Хачик Акопян, чей отец при жизни не советовал ему заниматься политикой, назвал случившееся "большим минусом" для Лабры.

"Я ни в одну сторону, ни в другую. Я рабочий человек, не политик. Но, конечно же, все это расстроило", - отметил Акопян. Его супруга Марина придерживается таких же взглядов.

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