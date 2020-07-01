Триста тысяч "французов": как в селе Лабра выращивают виноград из Европы

Виноградные плантации в селе Лабра Очамчырского района семья Ачба из Кутола разбила в 2015 году. Сегодня на 56 гектарах земли произрастает около 300 тысяч корней этой ягоды.

Виноградные плантации в Лабре удивляют и радуют не только своим размахом, но и аккуратностью. То, как выглядят ряды и каждый куст этой ягоды, не заставят усомниться в трепетном отношении к ним со стороны семьи Ачба из Кутола, которым они принадлежат.

Плантации появились в Лабре в 2015 году и поэтапно разрослись с 15 до 56 гектаров, на которых сегодня произрастает около 300 тысяч корней винограда французских сортов, привезенных в Абхазию из Италии. Первый урожай удалось собрать спустя два года после посадки в объеме 90 тонн. С тех пор количество собранных в сезон ягод постепенно растет. В нынешнем году бизнесмены надеются получить до 150 тонн урожая.

Весь урожай поставляется в компанию "Вина и воды Абхазии". Гендиректор этого предприятия Николай Ачба профинансировал проект по созданию виноградников в Лабре.

На плантациях трудятся 20 человек из сел Лабра, Кутол, Аракич и Галского района. Рабочий день начинается с 7:00 до 12:00, затем перерыв до 16:00.

Заканчивается день для сотрудников виноградника в 20:00. Если день выдался слишком жарким, то график может сдвинуться в сторону сокращения рабочих часов.

Всего на "вооружении" плантаторов три трактора, три опрыскивателя, чеканочная машина для обрезки листьев. Семья Ачба планирует расширить бизнес, но пока не раскрывают детали задуманного проекта.

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