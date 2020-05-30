Долгий путь восстановления: как карантин повлиял на общепит в Абхазии

С 26 марта по 15 мая рестораны, кафе, столовые и другие места общественного питания в Абхазии были закрыты. Какие потери понес общепит в республике в связи с карантином и как отрасль приходит в себя после продолжительного застоя, читайте в материале Sputnik.

Несмотря на то, что места общественного питания вновь открылись полмесяца назад, прежних объемов выручки пока нет, некоторым предприятиям пришлось сократить рабочий персонал.

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Удар по общепиту

Введение ограничительных мер в республике ударило по всем отраслям экономики, в том числе и по работе объектов общественного питания. Пострадали все - и крупные рестораны, и небольшие кафе во всех районах Абхазии.

К примеру, в Ткуарчале не самое большое количество таких заведений, в городе всего несколько кафе и столовая.

Как говорит работница одного из таких объектов Инга Аджинджал, Ткуарчал малонаселенный город и до кризиса людей, которые посещали их кафе, было немного, а сейчас их стало еще меньше.

"Мы, как и все кафе, не работали почти два месяца, до карантина клиентов было мало, но все-таки кто-то приходил, но сейчас работы практически нет, нам приходится закрываться после обеда и расходиться. В этом году нет и туристов, несмотря на то, что их у нас в городе бывает немного, они посещали наше заведение", - сетует работница.

До введения ограничений в стране в кафе, где работает Инга, было четверо сотрудников, которые трудились посменно, но теперь необходимости в этом нет, сейчас там остается два человека.

"Карантин, конечно, сильно на нас повлиял, больших денег мы здесь, конечно, не зарабатывали, но на продукты для семьи хватало, но сейчас очень сложно, будем надеяться, что скоро все наладится", - говорит она.

Роман Чанба владеет рестораном в Гудауте, на его объекте несколько лет назад произошел пожар, чтобы сделать ремонт ему пришлось брать кредит. Несмотря на то, что ресторан вновь заработал, владелец еще не успел расплатиться по кредиту, поэтому для него карантин стал большим испытанием.

"Государство не смогло помочь с кредитом, пришлось искать в России, вот до сих пор выплачиваем кредит. Предпринимательству нет помощи от государства, мы ответственные налогоплательщики, у нас люди работают, получают зарплату. Наши сотрудники сидели без денег дома, к сожалению, мы им ничем помочь не могли, так как выплачиваем банковский кредит в России", - говорит Роман.

После того как ресторан вновь заработал с 15 мая, посетителей немного, отмечает он.

"Людей немного, сейчас тяжелое время, перед летом. Выручки небольшие, работаем потихоньку. Обычно в первых числах мая туристы начинали заезжать, в этом году у нас не было майских заездов, люди тоже без денег, людям по большому счету сейчас не до ресторанов и кафе, им бы сейчас прокормить семьи, детей", - подчеркнул владелец гудаутского ресторана.

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После простоя

Давид Пилия руководит одной из столовых Сухума, которая в том числе обеспечивала питанием учащихся столичной средней школы №3.

"У нас большое предприятие, его надо охранять, надо следить за водоснабжением, электроснабжением, за коммуникациями. Часть людей нам пришлось оставить на предприятии, это естественно охранники. Конечно, к такому режиму мы не готовились, во-первых мы закрыли головное предприятие и школьную столовую 12 марта и распустили персонал по домам. Для меня, как руководителя, важно сохранить производство, чтобы ничего не испортилось и сохранить персонал, так как они квалифицированные, знают свою работу", - отметил он.

С 15 мая работа в столовой пошла очень плохо, отмечает Давид Пилия.

"Во-первых, у населения Абхазии, которое постоянно к нам ходило, сейчас денег в кармане мало, когда мало денег, человек начинает экономить на себе, одежде, чтобы оставить деньги на питание", - говорит он.

Самое дешевое сейчас - пойти на рынок, купить продукты и готовить дома самим, в таком режиме находятся многие, считает Пилия.

"Наше сегодняшнее состояние крайне удручающее, но мы духом не падаем, надеемся на то, что в будущем будет какой-то позитив, начнется движение, деловая активность будет выше, люди начнут зарабатывать, но это очень долгий путь", - сказал предприниматель.

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Подсчитать убытки, которые понесло предприятие за время простоя очень тяжело, говорит он.

"Если учесть выручку, которая у нас была раньше, то сейчас она составляет 25% от того что мы имели раньше. При этом мы не можем сократить количество работников, ибо если ситуация изменится, где я возьму людей? Во всем объекте у нас работает около 40 человек", – отметил Пилия.

Несмотря на то, что места общественного питания были закрыты для посетителей почти два месяца, некоторые из них осуществляли доставку, одно из таких предприятий – столовая Давида Пилия. Однако таких заказов во время закрытия столовой практически не было, впрочем, как и сейчас.

"Если раньше предприятия заказывали, брали обед для всего офиса, то сейчас этого нет и я понимаю почему, у людей огромный дефицит наличных денег", - сказал он.

Оценить ущерб

Похожая картина наблюдается и в Гагре. Александра Кузнецова руководит одним из популярных ресторанов в городе.

"В первую очередь пострадали люди, потому что в летний курортный сезон мы обеспечиваем рабочими местами и минимальным уровнем проживания. Говорить о прибыли зимой практически не приходится. После открытия ресторана людей очень мало, в основном к нам ходят россияне, пограничники, местные люди практически не ходят", - отметила Кузнецова.

До объявления ограничительных мер, в ресторане Александры проводили детские праздники.

"Мы несем расходы на содержание охраны, оплачиваем коммунальные услуги. Если раньше это было в сфере окупаемости, то сейчас мы несем затраты", - отметила предприниматель.

Николь Лазба владеет популярной сетью ресторанов в Сухуме. Она отмечает, что из-за возникших трудностей с выдачей зарплат пришлось сократить количество работников.

"Мы сократили ставки, если раньше они работали весь день, то сейчас работают полдня и получают половину зарплаты. Как правило, домашнюю еду, которую готовим мы, люди не заказывают на дом, в основном заказывают коллективы, работающие в различных организациях, когда предприятия не работали, заказов не было. Делать прогнозы очень сложно, я очень рассчитываю на открытие границы и курортный сезон", - сказала Лазба.

С 26 марта из-за опасности распространения коронавируса в Абхазии закрылись рестораны и кафе. 14 мая президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение, согласно которому, с 15 мая возобновилась работа объектов общественного питания, однако проведение свадебных, торжественных и иных мероприятий в них запрещено.

30 мая глава государства продлил ряд ограничительных мер до 15 июня, в том числе закрытой для туристов останется граница.

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