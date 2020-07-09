Кризис и майнеры: почему банки Абхазии приостановили обслуживание международных карт

О том, как все же можно обналичить деньги с иностранных банковских карт, когда абхазские банки ожидают улучшения финансово-экономической ситуации в стране и снятия ограничений и причем здесь майнеры, читайте в материале Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Только для "своих"

Около двух недель назад держатель банковской карты "Visa" Леон из Сухума попытался снять деньги в одном из столичных банкоматов, но сделать это ему не удалось. В тот момент он подумал, что проблема в самом банкомате и направился к другому, но и там его ждала неудача. Леон обошел пять банкоматов, и только шестая его попытка увенчалась успехом.

"Мне нужно было снять десять тысяч рублей, довольно срочно, но сделать это быстро не удалось. На тот момент я не знал, с чем связаны эти сбои, но позже выяснил причину. Конечно, это неудобно, когда тебе нужны деньги, а снять их удается с трудом", - поделился Леон.

Такие истории за последние месяцы в Абхазии встречаются все чаще. Председатель Национального банка Абхазии Беслан Барателиа объяснил причины проблем с обслуживанием зарубежных карт значительным сокращением объема денег в стране. К примеру, по итогам пяти последних месяцев разница между поступлением в Абхазию денег и оттоком средств за ее пределы составила примерно два миллиарда рублей, что привело к сокращению ликвидности в банковской системе.

"Объем операций по российским картам в этот период доходит до 25 миллионов рублей в день. Фактическое возмещение средств от российских банков, которые выступают эмитентами карт, коммерческим банкам страны производится в течение от трех до пяти дней. То есть коммерческие банки республики выдают держателям российских карт десятки миллионов рублей из собственных средств, которых и так мало", - отметил Барателиа.

Режим экономии

Зампредседателя правления "Сберегательного банка Абхазии" Георгий Абухба подтвердил, что перебои с обслуживанием международных банковских карт, кроме российской "Мир", вызваны нехваткой наличных средств в обороте.

"Наша основная задача в этот кризисный период – это обслуживание наших клиентов, большая часть которых – это пенсионеры и "зарплатники". Мы не можем допустить той ситуации, при которой обслуживали бы клиентов российских банков в то время, как у наших клиентов не будет доступа к наличным средствам в банкоматах", - объяснил Абухба.

Несмотря на это, добавил он, держателям таких карт все же предоставлена возможность получить наличные через POS-терминалы в кассах головного офиса Сбербанка и его отделениях. По словам Абухба, это периодически приводит к очередям у касс, так как на одну операцию по снятию наличности требуется 3-5 минут, но большая часть посетителей банка отнеслись с пониманием к таким неудобствам. Еще одна издержка при такой процедуре – это то, что держатели иностранных карт оплачивают 2% дополнительно к комиссии банка-эмитента.

В период, когда ограничения не действовали, в стране увеличился объем средств, которые обналичивались через банкоматы с карт иностранных платежных систем. Абухба отчасти связывает это с деятельностью местных майнеров.

"Майнинг криптовалют активно происходит сейчас в Абхазии. Соответственно, заработанные таким путем биткойны майнеры переводят в другие валюты, например, в рубль, перечисляют их на российские карты и обналичивают в банкоматах. Количество таких людей в кризисный период увеличилось", - отметил Абухба

Он добавил, что эта тенденция в сочетании с нынешней непростой ситуацией в стране, отсутствием туристов и денежных вливаний, негативно отражается на банковской системе.

При этом деятельность по майнингу криптовалют с использованием мощностей электроэнергетической системы Абхазии запрещена на территории республики 29 декабря 2018 года.

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Клиент одного из коммерческих банков Абхазии Рустам столкнулся с проблемой при снятии денег с карты. Банкомат банка, в котором он обслуживается, в тот день не работал и он был вынужден обналичить средства в банкомате, принадлежащем другому банку, но Рустаму одобрили только часть запрашиваемой суммы.

"Я хотел снять 15 тысяч рублей, но на экране банкомата высветилась ошибка. Мне подсказали, что с недавних пор в некоторых банках ввели ограничения в суммах. В итоге я смог снять на пять тысяч рублей меньше", - поделился Рустам.

Как объяснил зампредседателя правления "Сбербанка", у их клиентов нет ограничений по доступу к своим ресурсам и они в приоритете, но для тех, кто обслуживается в других банках, были вынуждены ввести ограничения до десяти тысяч рублей опять-таки из-за сложной финансовой обстановки в стране.

Насколько известно зампредседателю правления "Сухум-Банка" Апполону Латария, ограничения по снятию средств с международных карт существуют во всех банках страны.

"В нашем банке эти ограничения были введены на время. Думаю, что к концу месяца, если ситуация изменится в лучшую сторону, откроют границу и пойдет поток средств, на что мы все надеемся, они будут сняты. Пока мы обслуживаем своих клиентов и держателей карт системы "Мир". Обладатели российских (международных - прим.) карт тоже могут обналичить деньги, но только в наших кассах при наличии паспорта", - уточнил Латария.

Латария не обладает информацией о том, имеют ли майнеры отношение к проблемам, появившимся в последние месяцы в банковской системе Абхазии. Однако он уверен, что без введения ограничительных мер в работе с зарубежными картами могли возникнуть сложности с перечислением заработных плат клиентам "Сухум-Банка".

Советник председателя правления "Амра-Банка" Алексей Гераськин согласен с мнением коллег о причинах введения ограничений из-за кризисной ситуации в стране. При этом он считает, что майнеры как дополнительный фактор не сыграли в этом негативной роли.

"Майнеры потребляют местную электроэнергию, получают криптовалюту, которую пересылают в Россию, обналичивают ее и осваивают тоже в России", - заметил Гераськин, подчеркнув, что даже если майнеры обналичивают денежные средства в Абхазии, это не очень большие суммы.

Он также добавил, что их банку тоже пришлось пойти по пути ограничений в обслуживании зарубежных карт, но лимитов по обналичиваемым суммам в их банкоматах по картам АПРА, в том числе для сторонних клиентов, нет.

Гераськин видит одну из главных проблем, которая привела банковскую систему к кризису, в отсутствии экспорта после закрытия границ. То есть страна по-прежнему импортирует товары и деньги за них уходят за рубеж, а притока средств в достаточном объеме еще нет.