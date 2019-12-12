Майнинг есть, дисциплины нет: Кабмин Абхазии провел совещание по энергетике

В рабочей встрече приняли участие представители Службы государственной безопасности, Министерства экономики, Министерства внутренних дел, Министерства просвещения, Министерства культуры, ГК "Черноморэнерго" и другие.

СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба провел совещание, посвященное вопросам текущего состояния электроэнергетических сетей страны, сообщает пресс-служба правительства.

Руководитель Госкомпании "Черноморэнерго" Аслан Басария рассказал о том, что в связи с существенно выросшими нагрузками на электрические сети учреждение вынуждено ввести временные ограничения на подачу электроэнергии в разные районы республики.

"Это (ограничения подачи электроэнергии - ред) обусловлено, прежде всего, нехваткой осадков и воды в резервуарах, отсутствием дисциплины экономии электроэнергии среди потребителей", - говорится в сообщении ведомства.

Собравшиеся также отметили, что ситуация усугубляется распространением незаконных майнинговых ферм, подключающихся к сетям "Черноморэнерго".

Валерий Бганба, выслушав участников встречи, поручил активизировать работу по выявлению крупных майнинговых ферм, а также начать разработку нормативно-правовых актов, позволяющих определять лимитирование потребляемой энергии на каждого абонента, подключенного к сетям "Черноморэнерго".

Кроме того, государственным учреждениям и прочим организациям страны поручено принять неотложные меры по уменьшению потребления электроэнергии.

Правительство Абхазии приняло решение о запрете на территории республики деятельности по майнингу криптовалют с использованием мощностей электроэнергетической системы страны 29 декабря 2018 года.

Тогда же Кабмин республики запретил руководителям государственных предприятий, учреждений и организаций предоставлять подведомственное им имущество для осуществления майнинга криптовалют.

Такое решение было принято "в связи с необходимостью приоритетного обеспечения электроснабжения населения Абхазии, социальных и производственных объектов в условиях ограниченных ресурсов электроэнергетической системы".

Президент Абхазии Рауль Хаджимба также поручил Генеральной прокуратуре и МВД выявлять объекты, занимающиеся майнингом криптовалют на территории республики.

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