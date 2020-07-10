Проплыть и победить: в Сухуме пройдут соревнования по плаванию на открытой воде

В течение трех лет в Сухуме проходят соревнования по плаванию на открытой воде, в которых могут принять участие дети и взрослые. В прошлом году участниками стали более 150 человек.

СУХУМ, 9 июл – Sputnik, Ренат Пачалия. Ежегодное соревнование на открытой воде среди детей и взрослых пройдет в Сухуме 8 августа, сообщает пресс-служба департамента по делам молодежи и спорта при администрации Сухума.

Заместитель директора департамента Эсма Квициния уточнила, что мероприятие пройдет 8 августа на сухумском пляже "Мокко". Это первое массовое мероприятие в городе после карантина. Регистрация начнется в 8:00, соревнование - в 9:00.

"Есть две дистанции. Первая дистанция по "SwimSukhum" для детей, ее протяженность от 50 до 100 метров. А для взрослых - от 500 до 1000 метров. Есть более сложная дистанция "SwimRun", где участники должны совмещать плавание с бегом", - отметила Квициния.

В этом году из-за пандемии соревнование могло не состояться. По словам замдиректора департамента, надо отдать должное SportApsny и сотовой компании "А-Мобайл" за организацию ежегодного мероприятия "SwimSukhum". Из-за таких спортивных мероприятий в стране появляется интерес к спорту, особенно среди молодежи, заметила она.

"Буквально вчера на сайте SportApsny появилась возможность оставить заявку на участие. За эти дни успели записаться уже 30 человек. Мы рады этому и надеемся, что в этом году мы побьем рекорд по количеству участников", - отметила Эсма.

Участников и зрителей ждет развлекательная программа на пляже "Мокко". Соревнование будет проходить с музыкальным сопровождением. Победители будут награждены медалями и грамотами.

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