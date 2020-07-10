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Запасной план: в Парламенте Абхазии рассмотрели пути выхода из кризиса

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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На расширенном заседании комитета Парламента Абхазии по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам обсудили вопросы развития банковской системы страны и поддержки населения в условиях пандемии коронавируса .

СУХУМ, 10 июл - Sputnik. Возможность отсрочки платежей, реструктуризации и снижения процентной ставки по кредитам, а также расширение безналичного расчета рассмотрели участники расширенного заседания в Парламенте в качестве мер по поддержке населения и выхода страны из кризиса, рассказала в эфире радио Sputnik председатель парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр.

© CC0
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Она подчеркнула, что большая часть держателей банковских карт "Апра", которых в стране около ста тысяч, закредитованы, и многие граждане страны выступают поручителями. Общая сумма кредитов в стране составляет около четырех миллиардов рублей, и людям в условиях кризиса сложно обслуживать свои займы.

"Идет списание средств. Мы сегодня живем при закрытых границах, и на встрече стоял вопрос плана "Б" о том, что будет, если границы не откроются. Мы же понимаем, что в нашей банковской сфере всегда дефицит наличных средств. Мы сослались на ситуацию в России, где проводится социальная поддержка населения, там без задержек выплачивают пенсии, социальные пособия, оказывают помощь малоимущим семьям. В нашей стране пока ничего такого не происходит", - отметила Смыр. 

Сложившуюся в банковской системе страны ситуацию парламентарий назвала чрезвычайной. Одной из мер по стабилизации ликвидности Смыр считает расширение перечня услуг, где не требуется оплата наличными средствами и введение ограничений при снятии наличности в банкоматах для организаций.

© Sputnik
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Безналичный расчет, в том числе за коммунальные услуги, уверена она, повысит оборот денежных средств внутри страны и снизит дефицит ликвидности.

Смыр уточнила, что все эти меры пока на стадии обсуждения, но если станет известно о том, что граница с Россией не откроется в середине июля, то будет необходимо предпринимать шаги по их реализации.

Расширенное заседание комитета Парламента Абхазии по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам состоялось в четверг 9 июля. В нем приняли участие спикер и депутаты Народного Собрания, руководство Администрации президента, представитель президента в Парламенте, председатель Национального банка Абхазии и специалисты коммерческих банков.

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