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Анкваб и Фонд инвалидов

Реформы, аудит, прозрачность: о чем договорился Фонд инвалидов с Кабмином Абхазии

© Foto / Пресс-служба Кабмина Абхазии
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии уже полтора месяца проводит "ревизию" архива и документации. Проверка началась из-за жалоб самих ветеранов на возросшее количество людей, которые, по их мнению, незаконно претендуют на льготы от Фонда.

СУХУМ, 11 июл - Sputnik. Проблемы Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии обсудили в Кабмине на совещании с участием премьер-министра Республики Абхазия Александр Анкваб, а также представителей районных Ассоциаций инвалидов Отечественной войны народа Абхазии и руководства Фонда инвалидов ОВНА, сообщает пресс-служба Кабмина.

"Участники обсудили пути повышения эффективности деятельности Фонда. Собравшиеся отметили важность учреждения Совета при Фонде для обеспечения прозрачности принятия решений и качественного распределения ресурсов и средств Фонда",  - говорится в сообщении.

Кроме того на встрече был поднят вопрос об организации процедуры перерегистрации инвалидов войны. Участники совещания предложили продумать реформу медико-социальной экспертизы, образование нового состава этой комиссии и проведение в дальнейшем аудита назначения инвалидности участникам войны.

© Foto / Пресс-служба Кабмина Абхазии
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Ряд предложений по части реорганизации порядка оказания помощи в виде льготного предоставления лекарственных препаратов, оказания помощи в реабилитации инвалидов будет доработан и направлен всем участникам совещания для внесения поправок.

"По итогам обсуждения всех предложений, Аппаратом Кабинета Министров совместно с заинтересованными органами будет разработан нормативно-правовой акт, который будет утвержден Правительством", - сообщили в Кабмине.

В совещании также приняли участие первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, министр здравоохранения Тамаз Цахнакия, министр социального обеспечения и демографической политики Руслан Аджба, и.о. руководителя Аппарата Кабинета Министров Давид Сангулия. 

По данным Фонда, в республике 2900 инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. Из них 349 инвалидов I группы, 2468 инвалидов II группы и 83 инвалида III группы. 

Сумма ежемесячных выплат инвалидам I группы составляет 20 тысяч рублей, для инвалидов войны II группы 7500 без учета надбавки, и 6500 для инвалидов войны III группы.

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