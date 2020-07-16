Роспотребнадзор направит специалистов в Абхазию

Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове встретился с главой Роспотребнадзора Анной Поповой в рамках рабочего визита в Москву.

СУХУМ, 16 июл - Sputnik. Глава МИД Абхазии Даур Кове и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова достигли предварительной договоренности о направлении представителей Роспотребнадзора в республику для совместного мониторинга ситуации с коронавирусом, сообщается на сайте МИД.

Стороны обсудили эпидемиологическую ситуацию в странах и меры, предпринимаемые по недопущению завоза инфекции из-за рубежа.

Как отмечается в сообщении МИД, на встрече рассматривались дальнейшие совместные шаги Абхазии и России по снятию временных ограничений при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований.

Роспотребнадзор будет оказывать консультативное и материально-техническое содействие абхазской стороне, включая поставки российских тест-систем и реагентов для диагностики новой коронавирусной инфекции.

Президент Абхазии Аслан Бжания продлил ограничение на пересечение границы с Россией до 21 июля. В республике действует запрет на бронирование и размещение в отелях и санаториях.

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